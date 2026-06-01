Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法！折合新台幣137萬

▲新一代Nissan Elgrand日本接單開跑！以全新大改款加豪華內裝鎖定TOYOTA Alphard。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

與對手TOYOTA Alphard拚貴氣、拚空間舒適！日本Nissan新一代Elgrand近期已正式於當地展開預售，預計7月16日發表上市，當地售價落在689.7萬至869.88萬日圓，折合新台幣約137～172萬元。

▲Nissan Elgrand睽違多年後！全新大改款外觀、內裝科技、空間都是重點升級。

過去Nissan Elgrand曾是日本大型豪華MPV代表車款之一，但近年逐漸被Alphard壓制，睽違多年後終於推出新一代車型，身為日本豪華MPV市場龍頭的TOYOTA Alphard，當地售價自510萬日圓起跳，頂規車型則超過1,000萬日圓。

Elgrand雖然入手門檻高於Alphard，但主要瞄準其中高階車型客層，顯示Nissan已不再以價格戰作為主軸，而是希望透過更豪華的配備、更鮮明的旗艦定位，正面挑戰Alphard長年建立的市場地位。

▲大改款Elgrand除了基本車型外，還另有高端買家的頂級VIP選擇，配備主打尊榮儀式感。

大改款Elgrand提供X、G、Autech Line、Autech Line G-Spec、Autech以及頂規VIP等車型選擇，藉由更細緻的等級劃分滿足不同買家需求，從產品定位來看，新Elgrand不僅鎖定家庭買家，也同步瞄準商務接送與高階主管座駕市場，希望重新奪回大型MPV級距話語權。

車系頂端的VIP版本，則將豪華氛圍推向新高度，車頭水箱護罩改採深灰金屬質感處理，搭配18吋多輻式亮銀鋁圈，車尾也設有專屬VIP銘牌彰顯旗艦身份。此外，VIP車型更將主動式電動側踏板列為標準配備，提升乘客上下車便利性與尊榮感，鎖定企業高層與商務接送市場。