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Nissan大改款油電Kicks日本預告開賣「台灣進口再等等」！折合新台幣65萬

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲日規大改款Nissan Kicks開始接單！預計6月正式上市。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美市場後，日本即將於6月17日上市大改款Nissan Kicks，與北美市場的2.0升自然進氣不同，日規僅有e-Power油電動力，而台灣市場未來也將以e-Power油電為主，日本6月上市的新一代Nissan Kicks，可作為台灣未來進口導入的參考範本！

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲日規新一代Nissan Kicks僅有e-Power油電，也是台灣未來主要動力配置。

日本銷售端已開始接受新一代Nissan Kicks預定，全車系標配ProPILOT智慧輔助駕駛系統，且僅有提供e-Power油電，並提供2WD、e-4ORCE四驅配置，車型共有X、X＋、G等選擇，售價3,259,300～4,248,200日圓，折合新台幣65～85萬。

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Kicks外觀、內觀皆有感進化，車內空間比過去更精進。

日規Nissan Kicks以1.4升自然進氣引擎，搭配第3代e-Power油電系統，其續航力擁有破千公里的省油水準，外觀、內裝相比過去更有大幅度進化，且車內空間也獲得優化改善。

台灣市場規劃上，裕隆日產日前發表未來產品方向，包括全新Nissan Kicks、新一代Nissan Leaf電動車，以及小改款Nissan X-Trail越野版本等車型都已在規劃中，待日本正式發表後，台灣有望在明年看到全新大改款Nissan Kicks登台。

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