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三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」！對決TOYOTA越野神車

▲三菱Pajero確認回歸！以全新大改款重出江湖。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱Pajero確認回歸！以全新大改款重出江湖。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在停產沉寂4年後，三菱宣告確認經典越野名車Pajero即將回歸，原廠近日公布最新全球產品規劃藍圖，預計全新大改款Pajero將於今年秋季發表，不僅重返市場，更將其升級子品牌獨立車系開發，劍指TOYOTA Land Cruiser系列，未來還將有3款Pajero系列的全新車款。

▲三菱Pajero確認回歸！以全新大改款重出江湖。（圖／翻攝自三菱）

▲海外預計今年秋季發表新一代Pajero，台灣則以進口導入。

三菱迎來越野神主牌Pajero盛事，台灣也不是他國事務，台灣原廠日前就透露，從2026年開始啟動2年5款新車計畫，將迎來品牌近年最大規模的產品更新潮，當中進口車陣容就包括新一代Triton皮卡、全新Outlander，以及這次話題核心的Pajero，三款車同步瞄準不同級距。

話題回到大改款Pajero，新一代Pajero將重新找回正統越野車本色，捨棄前代採用的單體式車身架構，改以源自新世代Triton皮卡的梯形大樑底盤打造，進一步強化車體剛性與惡劣路況應對能力，原廠更強調Pajero並非單純由Triton衍生而來，而是擁有更高定位與專屬設定的旗艦產品。

除了Pajero作為系列旗艦車款外，三菱此次公布的中長期產品計畫也透露更多訊息，原廠預計在2032年3月前推出13款全新車型，其中涵蓋5款油電車與5款純電動車，產品陣容橫跨輕型車、SUV、MPV以及皮卡市場，而Pajero家族將成為未來產品布局的重要核心。

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