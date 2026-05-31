雷諾「全新皮卡車Niagara」計畫公布！專供拉丁美洲9月正式發表

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 集團持續推進其國際產品戰略，正式對外公布全新皮卡車型之名稱 ——「Niagara」。該車款為 Renault「futuReady」戰略計畫下的一環，預計於 2030 年前在歐洲以外市場推出 14 款新車型。Niagara 之名源自北美原住民語，象徵力量、韌性與對自然環境的適應力，亦帶有探索荒野的意境。新車將於 2026 年 9 月 10 日正式發表，並於阿根廷哥多華廠區組裝生產。

Renault Niagara 的設計靈感來自 2023 年亮相的同名概念車，強調堅固結構、寬敞空間與舒適駕乘體驗。Renault 官方表示，該車款結合先進技術與耐用特性，適合日常使用與戶外旅行。其外觀與功能定位均朝向「多功能皮卡」發展，目標是滿足拉丁美洲消費者對工作與休閒雙重需求的用車型態。

Renault 集團將拉丁美洲視為關鍵成長市場，Niagara 的推出進一步強化了該地區的產品線。該車款將與近期已發表的 Renault Boreal 與 Renault Kardian 等車型並行，構成更完整的 SUV 與皮卡陣容。Renault 品牌輕型商用車業務副總裁 Jan Ptacek 指出，Niagara 將有助於鞏固 Renault 在拉丁美洲各國的市場地位，並回應消費者對多功能、大空間車型的需求。

Renault 全球行銷部門命名策略主管 Sylvia dos Santos 在一段影片中解釋，Niagara 這個名字來自北美原住民語，意指「水的轟鳴聲」與「土地的遼闊」，象徵自然界的壯麗、力量與堅韌。她表示，這個名稱傳達出一種承諾，即該車款既能滿足日常生活所需，也能陪伴車主踏上遠行旅程，呼應皮卡車型應有的實用與探險雙重性格。

Renault Niagara 將於 2026 年 9 月 10 日在阿根廷正式亮相，並於同年稍後在拉丁美洲市場陸續上市。該車型由哥多華廠區負責組裝，為 Renault 在區域內的生產布局再添一員。隨著 futuReady 計畫逐步推進，Renault 正以更具體的產品節奏，展現其對歐洲以外市場的長期承諾與競爭力提升策略。