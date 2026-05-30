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BMW公布「2026夏季更新細節」！iX3增入門動力　M性能款推黑化套件

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 於 2026 年夏季為旗下多款車型帶來一系列產品更新，涵蓋外觀套件、數位服務、動力編成與實用配備。重點包括針對 M Performance 車型推出的全新 Black Package，以及純電車型 iX3 新增入門版本 iX3 40，同時也正式導入具備人工智慧語言能力的 BMW 智能個人助理。

黑化風格、智能對話、入門電動、M 引擎新技術　BMW 公布夏季更新細節

針對 BMW 3 Series、4 Series Gran Coupe 與 i4 Gran Coupe 的 M Performance 車型，原廠推出全新的 Black Package 黑化風格套件。此套件須搭配 M Sport package Pro 與紅色 M Sport 煞車系統，外觀部分包含黑色車側與車尾型號徽飾、黑色 19 吋 M 輕量化輪圈，並於水箱護罩加入黑色廠徽。車內則以碳纖維 M 內飾板與含碳纖維裝飾的 M 真皮方向盤，進一步強化運動氛圍。

在數位科技方面，BMW 智能個人助理首度導入基於 Amazon Alexa+ 技術的 AI 對話功能，能理解自然語言與上下文脈絡。德語版本已自 2026 年 4 月中旬起於新款 iX3 上提供，先前生產的車輛則可於 5 月底透過軟體更新獲得該功能。搭載 BMW Operating System 9 與 X 的其他車系，預計於 2026 年下半年起陸續跟進，並逐步擴展至更多市場。

純電車型 iX3 車系則迎來全新入門動力 BMW iX3 40。該車型採用第六代 BMW eDrive 技術（Gen6），具備 800V 電氣架構，後軸搭載 235kW（320hp）電動馬達，可輸出 500 Nm 扭力，0 至 100 km/h 加速需時 5.9 秒，極速為 200 km/h。高壓電池可用容量為 82.6 kWh，WLTP 規範下最大續航里程可達 637 公里。此外，iX3 全車系也將新增多款 BMW Individual 特殊烤漆、21 吋黑色輪圈與後座加熱功能。

黑化風格、智能對話、入門電動、M 引擎新技術　BMW 公布夏季更新細節

在其他實用與性能更新上，BMW 2 Series 雙門、4 系列雙門與敞篷車型將標配升級版的輪胎修復套件 Plus。針對六缸汽油引擎的 M 車型，BMW 則導入源自賽車技術的 M Ignite 預燃室點火系統，可降低高負載下的燃油消耗，並有助於符合 Euro 7 排放標準，M3、M4 將於 7 月起配備，M2 則自 8 月跟進。此外，搭載 M Sport 套件的 X3 車型，其鑰匙也將換上 BMW M 飾條。

綜合 BMW 於 2026 年夏季公布的產品更新，可以看出品牌在維持燃油車型動感調性的同時，也加速推進電動車系的技術下放與數位體驗升級。從黑化套件、AI 語音助理到入門級電動動力，各項變動均旨在提升日常使用便利性與產品競爭力。整體而言，這波更新雖未觸及大改款層級，但針對不同消費族群的需求進行了有感的補強，為下半年度的市場銷售注入更多活力。

黑化風格、智能對話、入門電動、M 引擎新技術　BMW 公布夏季更新細節

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWiX3電動休旅車SUV汽車新車NeueKlasse平台夏季更新MPerformance

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