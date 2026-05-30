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周焦點／TOYOTA新休旅接單　歐系進口車上市　全新國產7人座現身

▲本周進口市場好熱鬧，TOYOTA RAV4 PHEV即將上市，愛快羅密歐、賓士搶攻電動車戰場。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周進口市場好熱鬧，TOYOTA RAV4 PHEV即將上市，愛快羅密歐、賓士搶攻電動車戰場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周進口市場百花齊放，TOYOTA RAV4 PHEV已經開始接單，堪稱車系性能最強、最省油的RAV4；賓士CLA Shooting Brake旅行車突襲上市，不僅有油車，還有首度推出的電動版；台灣市場有望迎來首款國產7人座MPV電動車，鴻海Model D悄悄上路測試，為量產上市開始暖身。

▲本周進口市場好熱鬧，TOYOTA RAV4 PHEV即將上市，愛快羅密歐、賓士搶攻電動車戰場。（圖／翻攝自各車廠）

▲RAV4 PHEV業務開始接單，預計6月上市。

台灣RAV4即將首度導入PHEV動力，預計6月上市（連結），業務流出接單價150萬，台灣RAV4 PHEV提供2.5升插電式油電，搭載E-Four四驅系統，輸出達329匹綜效馬力，相較基本的2.5升油電239匹馬力，RAV4 PHEV可說是車系性能、最省油代表，其中純電續航135公里，電池容量為22.7kWh，支援CCS1快充，28分鐘內可完成10～80%充電，RAV4 PHEV支援手機APP互動，可透過專屬APP查詢充電狀況。

▲本周進口市場好熱鬧，TOYOTA RAV4 PHEV即將上市，愛快羅密歐、賓士搶攻電動車戰場。（圖／翻攝自各車廠）

▲新一代CLA Shooting Brake電動版200萬有找！另還有1.5升渦輪可選。

台灣賓士首款電動旅行車來了（連結）！全新一代CLA Shooting Brake本周上市，提供1.5升渦輪油電CLA 180動力，售價199萬起，而首度推出的電動版，則有CLA 200、CLA 250＋兩種車型，售價分別為194、227萬，賓士頻頻將在電動車壓在200萬內門檻，展現積極深耕電動車市場的野心。

▲本周進口市場好熱鬧，TOYOTA RAV4 PHEV即將上市，愛快羅密歐、賓士搶攻電動車戰場。（圖／翻攝自各車廠）
▲愛快羅密歐Junior在台推出首款入門休旅，搶攻豪華入門市場。

Alfa Romeo愛快羅密歐在台灣迎來第3款新車（連結），全新鋼砲休旅Junior車系在台上市，同樣以油車、電動車雙動力布局，油車搭載1.2升渦輪油電，售價139.8萬，劍指LEXUS LBX而來；Junior Elettrica 280 Veloce2u電動版則是189.8萬。

▲本周進口市場好熱鬧，TOYOTA RAV4 PHEV即將上市，愛快羅密歐、賓士搶攻電動車戰場。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海Model D開始測試！未來量產上市將成為鴻華先進第3款作品。

台灣市場有望迎來第1款電動7人座MPV（連結），鴻海Model D測試車被網友目擊在台灣道路測試，Model D搭載最新平台、具有800V電能架構，並配備主動式懸吊系統、後軸轉向系統，迴轉半徑只要5.5公尺，可說是集鴻海最新電動車技術於一身，Model D主打6人、7人座等MPV市場，未來真的量產上市，會是台灣第1款7人座MPV的國產電動車。

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