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想買「TOYOTA全新跑車」先面試！有錢不一定買得到、原廠親自挑車主

▲TOYOTA全新GR GT跑車即將開賣！原廠杜絕黃牛卡位，想買得先面試。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新GR GT跑車即將開賣！原廠杜絕黃牛卡位，想買得先面試。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA GR性能部門成功闖出一片天，如今更準備GR GT挑戰品牌史上最頂級超跑市場！全新 V8 雙渦輪旗艦跑車GR GT預計將在 2026 年正式上市，不僅傳出海外售價上看22.5萬美元（約新台幣700萬元），更罕見採用嚴格的買家審查制度，引起車壇熱議。

▲TOYOTA全新GR GT跑車即將開賣！原廠杜絕黃牛卡位，想買得先面試。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR GT搭載V8雙渦輪，馬力上看600匹以上。

TOYOTA打造真正能代表品牌性能巔峰的作品，GR GT搭載全新開發的4.0升 V8 雙渦輪增壓引擎，並結合油電系統，預估可繳出超過640匹綜效馬力與 86.7公斤米扭力，鎖定的對手直指歐系超跑性能旗艦。

▲TOYOTA全新GR GT跑車即將開賣！原廠杜絕黃牛卡位，想買得先面試。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲杜絕轉售洗車謀取暴利，TOYOTA這次祭出嚴格的審查機制。

TOYOTA這次不走傳統式銷售，日本市場透過專屬的GR Garage展間販售，美國則預計交由LEXUS來負責，顯示原廠希望以更高規格的服務模式對待這款頂級性能車。

而最具話題性的，則是TOYOTA將針對買家進行「資格審查」。負責GR GT專案的主管表示，TOYOTA董事長豐田章男已明確要求，這款車必須賣給真正熱愛汽車、願意實際開車的人，而不是只想轉售套利的投機客。

原廠甚至透露，將會建立一套相當嚴格的篩選流程，不會單純只看財力或社群影響力，而是更重視車主是否真正理解品牌精神與賽車文化，換句話說，過去靠流量與名氣就能優先取得限量超跑配額的模式，這次在TOYOTA身上恐怕行不通。

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