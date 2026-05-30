愛快羅密歐公布「最新品牌規畫藍圖」！全新休旅＆掀背車浮上檯面

圖文／7Car 小七車觀點

針對 5 月 21 日於 Stellantis 2026 投資者日所公布的品牌規劃，尤其是與 Alfa Romeo 相關的內容，Stellantis 近日進一步發出官方聲明，補充多項產品與平台細節。該品牌強調，目前的產品策略以車款為核心，並以 Junior 作為銷量主力、Tonale 為全球戰略車型 (累計產量已突破 10 萬輛)，以及 33 Stradale 作為提升品牌魅度的頂級光環車款。現行 Giulia 與 Stelvio 將持續生產至 2027 年，Quadrifoglio 版本亦包含在內，展現品牌在轉型過程中對市場需求與品牌傳承的務實權衡。

在未來產品佈局方面，Alfa Romeo 將依托 Stellantis 的全球規模，同時維持差異化路線。根據 Fastlane 2030 計劃，品牌將進一步拓展 B 級與 C 級市場：Junior 將在產品生命週期內進行更新，持續競爭 B-SUV 級距；全新 C-SUV 將採用 STLA M 平台，提供多能源動力，主打內裝質感、性能與駕駛樂趣；另有一款 C 級距掀背車，將以 STLA ONE 平台開發，延續 147 與 Giulietta 的精神，結合創新與品牌 DNA。

此外，Alfa Romeo 也計劃延續 33 Stradale 的成功經驗，由 BOTTEGAFUORISERIE 推出全新的「少數量產」專屬車型，進一步強化品牌的情感連結與獨特性。至於 D 級距市場，品牌明確表示正在研究如何以現有 Giulia 與 Stelvio 的基礎進行新一代詮釋，並將逐步導入多能源解決方案，包括混合動力與純電動力系統，具體細節將於日後另行公布。

整體而言，Alfa Romeo 在本次聲明中展現出兼顧傳統與轉型的策略節奏。透過共享平台與技術，同時保留品牌獨有的義式造車精神，目標在創造長期價值，涵蓋員工、客戶、經銷商與供應鏈夥伴。聲明最後特別強調，這一切的實現來自全球總部與各市場團隊的熱情與專業，以及經銷網絡的全力配合，持續將客戶置於中心。