ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

愛快羅密歐公布「最新品牌規畫藍圖」！全新休旅＆掀背車浮上檯面

圖文／7Car 小七車觀點

針對 5 月 21 日於 Stellantis 2026 投資者日所公布的品牌規劃，尤其是與 Alfa Romeo 相關的內容，Stellantis 近日進一步發出官方聲明，補充多項產品與平台細節。該品牌強調，目前的產品策略以車款為核心，並以 Junior 作為銷量主力、Tonale 為全球戰略車型 (累計產量已突破 10 萬輛)，以及 33 Stradale 作為提升品牌魅度的頂級光環車款。現行 Giulia 與 Stelvio 將持續生產至 2027 年，Quadrifoglio 版本亦包含在內，展現品牌在轉型過程中對市場需求與品牌傳承的務實權衡。

Alfa Romeo 產品藍圖揭曉：Giulia 與 Stelvio 續產至 2027 年，全新休旅與掀背車確定開發

在未來產品佈局方面，Alfa Romeo 將依托 Stellantis 的全球規模，同時維持差異化路線。根據 Fastlane 2030 計劃，品牌將進一步拓展 B 級與 C 級市場：Junior 將在產品生命週期內進行更新，持續競爭 B-SUV 級距；全新 C-SUV 將採用 STLA M 平台，提供多能源動力，主打內裝質感、性能與駕駛樂趣；另有一款 C 級距掀背車，將以 STLA ONE 平台開發，延續 147 與 Giulietta 的精神，結合創新與品牌 DNA。

Alfa Romeo 產品藍圖揭曉：Giulia 與 Stelvio 續產至 2027 年，全新休旅與掀背車確定開發

此外，Alfa Romeo 也計劃延續 33 Stradale 的成功經驗，由 BOTTEGAFUORISERIE 推出全新的「少數量產」專屬車型，進一步強化品牌的情感連結與獨特性。至於 D 級距市場，品牌明確表示正在研究如何以現有 Giulia 與 Stelvio 的基礎進行新一代詮釋，並將逐步導入多能源解決方案，包括混合動力與純電動力系統，具體細節將於日後另行公布。

Alfa Romeo 產品藍圖揭曉：Giulia 與 Stelvio 續產至 2027 年，全新休旅與掀背車確定開發

整體而言，Alfa Romeo 在本次聲明中展現出兼顧傳統與轉型的策略節奏。透過共享平台與技術，同時保留品牌獨有的義式造車精神，目標在創造長期價值，涵蓋員工、客戶、經銷商與供應鏈夥伴。聲明最後特別強調，這一切的實現來自全球總部與各市場團隊的熱情與專業，以及經銷網絡的全力配合，持續將客戶置於中心。

Alfa Romeo 產品藍圖揭曉：Giulia 與 Stelvio 續產至 2027 年，全新休旅與掀背車確定開發

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AlfaRomeoGiuliaStelvioQuadrifoglioJuniorTonale愛快羅密歐休旅車跑房車汽車新車台灣轎跑寶嘉聯合

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

華為拋「韜定律」挑戰台積電！　黃仁勳霸氣回應：台灣早領先10年

推薦閱讀

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

最新文章

愛快羅密歐公布最新品牌規畫藍圖2026-05-30

蓮花跑車最強Emira旗艦版本登場2026-05-29

台灣TOYOTA新PHEV休旅開訂2026-05-29

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣2026-05-29

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬2026-05-29

雪鐵龍宣布經典國民車2CV將回歸2026-05-29

限量12輛MINI1965勝利版車型上市2026-05-28

賓士全新CLA旅行車版台灣開賣2026-05-28

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月登台2026-05-28

熱門文章

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

蓮花跑車最強Emira旗艦版本登場2026-05-29

愛快羅密歐公布最新品牌規畫藍圖2026-05-30

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售2026-05-27

台灣TOYOTA新PHEV休旅開訂2026-05-29

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款2026-05-28

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣2026-05-29

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月登台2026-05-28

台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」2026-05-20

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了2026-05-28

相關新聞

蓮花跑車「最強Emira旗艦版本」登場！車重減輕25KG空力再進化

蓮花跑車「最強Emira旗艦版本」登場！車重減輕25KG空力再進化

台灣科技外交的敘事盲點　從致贈《張忠謀傳》看地緣政治的利益對焦

台灣科技外交的敘事盲點　從致贈《張忠謀傳》看地緣政治的利益對焦

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」　代價將超越烏克蘭

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」　代價將超越烏克蘭

讀者迴響

熱門文章

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

蓮花跑車「最強Emira旗艦版本」登場！車重減輕25KG空力再進化

蓮花跑車「最強Emira旗艦版本」登場！車重減輕25KG空力再進化

愛快羅密歐公布「最新品牌規畫藍圖」！全新休旅＆掀背車浮上檯面

愛快羅密歐公布「最新品牌規畫藍圖」！全新休旅＆掀背車浮上檯面

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款！油電、電動版雙動力搶市

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款！油電、電動版雙動力搶市

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366