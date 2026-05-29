蓮花跑車「最強Emira旗艦版本」登場！車重減輕25KG空力再進化

圖文／7Car 小七車觀點

Lotus 日前正式發表 Emira 車系最新旗艦型號 —— Emira 420 Sport。新車以「更輕、更強、更空力」為開發核心，透過碳纖維部件、鈦合金排氣系統及鋰離子電池等多項減重措施，成功較 Emira Turbo 削去 25 公斤車重，同時增加 25 公斤下壓力，成為當前 Emira 家族中性能數據最為突出的車型。

在外觀與內裝方面，Emira 420 Sport 引入全新設計的前分流器、加大進氣口、延伸側裙及百葉窗式尾門，不僅強化賽道環境下的冷卻效率，也透過細節造型致敬 Esprit Turbo 等經典車款的設計語言。車色提供 16 種選擇，其中專屬的「Tangelo Orange」延續 Lotus 橙色傳統。車廂內部則提供碳纖維飾板套件與手繪彩繪套件，後者以 Tangelo Orange 於中控台、方向盤輻條及空調出風口等處增添視覺亮點。Lotus 亦首次為 Emira 車系導入可拆式染色玻璃車頂，可快速收納於座椅後方，讓駕駛在雙門轎跑與開頂配置之間靈活切換。

動力系統方面，Emira 420 Sport 搭載 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，搭配八速雙離合器變速箱，採後輪驅動設定。原廠數據顯示，該車 0-62 mph 加速可在 3.9 秒內完成，極速達 186 mph。在選配輕量化操控套件後，車重進一步降低至 1,430 公斤，並透過鈦合金排氣系統與專屬賽道計時應用程式，提升整體駕駛回饋與賽道使用便利性。

底盤與操控設定上，Emira 420 Sport 標配降低 5 mm 的車身高度，並可選配兩段可調式 Multimatic 減震筒。Lotus 強調，該車仍保留粘合式鋁合金底盤與雙 A 臂懸吊結構，搭配電動液壓輔助轉向系統，維持品牌一貫的轉向精準度與路感回饋。此外，制動系統採用前後四活塞卡鉗，搭配 370 mm 與 350 mm 通風碟盤，輪胎則為前 245/35 ZR20、後 295/30 ZR20 的高性能配置。

總結而言，Emira 420 Sport 以減重、增加下壓力及多項機械升級，進一步強化了 Emira 車系的性能定位。Lotus 執行長表示，這款車體現了品牌「Focus 2030」計畫中對客戶需求與工程執著的承諾。目前該車英國市場建議售價自 105,900 英鎊起，歐洲市場則為 129,900 歐元起，預期將吸引追求純粹駕駛體驗的熱血買家。