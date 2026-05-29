接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

▲業務今展開RAV4 PHEV接單！成為台灣史上最頂也最貴的RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA RAV4 PHEV準備導入台灣，不僅是車系最省油，也是性能、配備最頂尖代表，今5月29日經銷端業務端已經搶先流出接單售價，售價150萬，相較標準的2.5升油電的GR Sport多了11萬！

▲台灣過去5代RAV4缺席PHEV動力，如今終於在6代補上。

台灣RAV4 PHEV預計6月登台，業務端已經有完整車型配備資訊，過去國外5代RAV4就有提供PHEV動力，不過當時台灣並未導入，如今藉著6代RAV4在台的高人氣，台灣終於有望一睹RAV4 PHEV魅力。

動力搭載2.5升PHEV動力，有E-Four四驅配置，輸出達329匹綜效馬力，相較基本的2.5升油電239匹馬力，RAV4 PHEV可說是車系性能、最省油代表，其中純電續航135公里，電池容量為22.7kWh，支援CCS1快充，28分鐘內可完成10～80%充電，RAV4 PHEV支援手機APP互動，可透過專屬APP查詢充電狀況。

▲RAV4 PHEV提供專屬手機APP遠端操作，可即時查閱充電狀況。

內裝配備齊全更豐富，搭載TSS 4.0安全防護、PHEV專屬外觀套件、7具喇叭JBL音響、豪華皮質座椅等。RAV4 PHEV排檔介面改採小巧化撥桿配置，與現行油電版RAV4的傳統排檔桿明顯不同，駕駛模式提供三種選擇，其中EV/HV模式可優先以純電行駛，在駕駛深踩油門或需要較大動力輸出時，系統則會自動啟動引擎介入，兼顧節能與動力表現。

台灣TOYOTA RAV4車型編成

車型 售價 重點配備 豪華 104萬 2.5升油電混合引擎

綜效229匹馬力

平均油耗24km/L

17吋鋁圈

12.3吋全彩數位儀表

10.5吋懸浮式螢幕主機

TSS 4.0主動安全系統 尊爵 117萬 電動尾門

豪華皮質座椅

駕駛座8向電動調整

環景影像輔助

盲點偵測系統 尊爵+ 122萬 18吋鋁圈

12.9吋懸浮式影音主機

衛星導航系統

Qi無線充電座

自動防眩後視鏡 旗艦 130萬 雙前座電動調整

雙前座通風／加熱座椅

HUD抬頭顯示器

電子式車內後視鏡

雙Qi無線充電座 Adventure 4WD 133萬 E-Four電子式四輪驅動

Trail／Snow駕駛模式

18吋燻黑鋁圈

Adventure專屬外觀套件

電動天窗＋車頂架 GR Sport 4WD 139萬 GR Sport專屬外觀套件

20吋鋁圈

HUD抬頭顯示器

方向盤換檔撥片

Brin Naub麂皮座椅 PHEV 150萬（接單價） 2.5升插電式油電系統

22.7kWh鋰電池

綜效329匹馬力

CCS1 DC快充10～80%最快28分鐘

NEDC純電續航135公里

E-Four電子式四驅

20吋鋁圈

JBL音響

方向盤加熱

智慧安全離車系統

※以上資訊為目前經銷端流出接單資訊，實際配備與售價仍以TOYOTA台灣總代理正式公布為準。