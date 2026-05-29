ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

▲6代TOYOTA RAV4 PHEV日本發表！比台灣標準款油電更省油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲業務今展開RAV4 PHEV接單！成為台灣史上最頂也最貴的RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA RAV4 PHEV準備導入台灣，不僅是車系最省油，也是性能、配備最頂尖代表，今5月29日經銷端業務端已經搶先流出接單售價，售價150萬，相較標準的2.5升油電的GR Sport多了11萬！

▲6代TOYOTA RAV4 PHEV日本發表！比台灣標準款油電更省油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣過去5代RAV4缺席PHEV動力，如今終於在6代補上。

台灣RAV4 PHEV預計6月登台，業務端已經有完整車型配備資訊，過去國外5代RAV4就有提供PHEV動力，不過當時台灣並未導入，如今藉著6代RAV4在台的高人氣，台灣終於有望一睹RAV4 PHEV魅力。

動力搭載2.5升PHEV動力，有E-Four四驅配置，輸出達329匹綜效馬力，相較基本的2.5升油電239匹馬力，RAV4 PHEV可說是車系性能、最省油代表，其中純電續航135公里，電池容量為22.7kWh，支援CCS1快充，28分鐘內可完成10～80%充電，RAV4 PHEV支援手機APP互動，可透過專屬APP查詢充電狀況。

▲RAV4 PHEV海外推最新入門款！經銷端持續透露台灣有導入規劃。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲RAV4 PHEV提供專屬手機APP遠端操作，可即時查閱充電狀況。

內裝配備齊全更豐富，搭載TSS 4.0安全防護、PHEV專屬外觀套件、7具喇叭JBL音響、豪華皮質座椅等。RAV4 PHEV排檔介面改採小巧化撥桿配置，與現行油電版RAV4的傳統排檔桿明顯不同，駕駛模式提供三種選擇，其中EV/HV模式可優先以純電行駛，在駕駛深踩油門或需要較大動力輸出時，系統則會自動啟動引擎介入，兼顧節能與動力表現。

台灣TOYOTA RAV4車型編成

車型 售價 重點配備
豪華 104萬
  • 2.5升油電混合引擎
  • 綜效229匹馬力
  • 平均油耗24km/L
  • 17吋鋁圈
  • 12.3吋全彩數位儀表
  • 10.5吋懸浮式螢幕主機
  • TSS 4.0主動安全系統
尊爵 117萬
  • 電動尾門
  • 豪華皮質座椅
  • 駕駛座8向電動調整
  • 環景影像輔助
  • 盲點偵測系統
尊爵+ 122萬
  • 18吋鋁圈
  • 12.9吋懸浮式影音主機
  • 衛星導航系統
  • Qi無線充電座
  • 自動防眩後視鏡
旗艦 130萬
  • 雙前座電動調整
  • 雙前座通風／加熱座椅
  • HUD抬頭顯示器
  • 電子式車內後視鏡
  • 雙Qi無線充電座
Adventure 4WD 133萬
  • E-Four電子式四輪驅動
  • Trail／Snow駕駛模式
  • 18吋燻黑鋁圈
  • Adventure專屬外觀套件
  • 電動天窗＋車頂架
GR Sport 4WD 139萬
  • GR Sport專屬外觀套件
  • 20吋鋁圈
  • HUD抬頭顯示器
  • 方向盤換檔撥片
  • Brin Naub麂皮座椅
PHEV 150萬（接單價）
  • 2.5升插電式油電系統
  • 22.7kWh鋰電池
  • 綜效329匹馬力
  • CCS1 DC快充10～80%最快28分鐘
  • NEDC純電續航135公里
  • E-Four電子式四驅
  • 20吋鋁圈
  • JBL音響
  • 方向盤加熱
  • 智慧安全離車系統
※以上資訊為目前經銷端流出接單資訊，實際配備與售價仍以TOYOTA台灣總代理正式公布為準。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【逼到當場飆中文！】泰國高空腳踏車驚見「崩潰獅吼功」 工作人員拚命狂喊「踩」全場笑翻XD

推薦閱讀

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

最新文章

台灣TOYOTA新PHEV休旅開訂2026-05-29

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣2026-05-29

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬2026-05-29

雪鐵龍宣布經典國民車2CV將回歸2026-05-29

限量12輛MINI1965勝利版車型上市2026-05-28

賓士全新CLA旅行車版台灣開賣2026-05-28

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月登台2026-05-28

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了2026-05-28

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款2026-05-28

熱門文章

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

台灣TOYOTA新PHEV休旅開訂2026-05-29

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬2026-05-29

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月登台2026-05-28

雪鐵龍宣布經典國民車2CV將回歸2026-05-29

限量12輛MINI1965勝利版車型上市2026-05-28

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售2026-05-27

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣2026-05-29

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了2026-05-28

賓士全新CLA旅行車版台灣開賣2026-05-28

相關新聞

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

「TOYOTA最帥跑旅」即將改款！動力、安全升級　台灣今年導入再等等

「TOYOTA最帥跑旅」即將改款！動力、安全升級　台灣今年導入再等等

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

讀者迴響

熱門文章

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366