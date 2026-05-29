接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

▲業務今展開RAV4 PHEV接單！成為台灣史上最頂也最貴的RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）
記者徐煜展／綜合報導
TOYOTA RAV4 PHEV準備導入台灣，不僅是車系最省油，也是性能、配備最頂尖代表，今5月29日經銷端業務端已經搶先流出接單售價，售價150萬，相較標準的2.5升油電的GR Sport多了11萬！
▲台灣過去5代RAV4缺席PHEV動力，如今終於在6代補上。
台灣RAV4 PHEV預計6月登台，業務端已經有完整車型配備資訊，過去國外5代RAV4就有提供PHEV動力，不過當時台灣並未導入，如今藉著6代RAV4在台的高人氣，台灣終於有望一睹RAV4 PHEV魅力。
動力搭載2.5升PHEV動力，有E-Four四驅配置，輸出達329匹綜效馬力，相較基本的2.5升油電239匹馬力，RAV4 PHEV可說是車系性能、最省油代表，其中純電續航135公里，電池容量為22.7kWh，支援CCS1快充，28分鐘內可完成10～80%充電，RAV4 PHEV支援手機APP互動，可透過專屬APP查詢充電狀況。
▲RAV4 PHEV提供專屬手機APP遠端操作，可即時查閱充電狀況。
內裝配備齊全更豐富，搭載TSS 4.0安全防護、PHEV專屬外觀套件、7具喇叭JBL音響、豪華皮質座椅等。RAV4 PHEV排檔介面改採小巧化撥桿配置，與現行油電版RAV4的傳統排檔桿明顯不同，駕駛模式提供三種選擇，其中EV/HV模式可優先以純電行駛，在駕駛深踩油門或需要較大動力輸出時，系統則會自動啟動引擎介入，兼顧節能與動力表現。
台灣TOYOTA RAV4車型編成
|車型
|售價
|重點配備
|豪華
|104萬
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|尊爵
|117萬
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|尊爵+
|122萬
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|旗艦
|130萬
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|Adventure 4WD
|133萬
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|GR Sport 4WD
|139萬
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|PHEV
|150萬（接單價）
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