ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

▲LEXUS TZ預計今年冬季日本上市！這款跨世代電動車台灣導入機率頗高。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS TZ預計今年冬季日本上市！這款跨世代電動車台灣導入機率頗高。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS於今年5月北美首發全新TZ電動休旅，成為品牌第1款7人座的電動車，這款全新世代的LEXUS電動車戰略作品，不只會在北美市場，今年也將導入日本，而台灣市場更是有機會看到全新TZ登台。

▲LEXUS TZ預計今年冬季日本上市！這款跨世代電動車台灣導入機率頗高。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS TZ當初北美發表時，台灣官方臉書也同步釋出預告，似乎早已經暗示有導入台灣計劃。

LEXUS TZ當初北美發表時，台灣和泰相當罕見的在官方臉書釋出TZ預告，似乎已經暗示TZ正在評估導入名單，事實上，LEXUS TZ建構在e-TNGA平台上，其實就是TOYOTA Highlander EV的豪華雙生車，兩者共享平台與電動架構，而Highlander EV主要位於美國肯塔基州工廠生產，因此也能合理推測LEXUS TZ未來同樣有望採美製身分供應全球市場。

若後續台灣針對美製進口車零關稅政策正式上路，LEXUS TZ未來也有機會因此受惠，對於台灣豪華電動7人座市場來說，LEXUS TZ自然有不少市場話題與新鮮感。

▲LEXUS TZ預計今年冬季日本上市！這款跨世代電動車台灣導入機率頗高。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS TZ預計今年冬季日本上市！這款跨世代電動車台灣導入機率頗高。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS TZ採雙馬達四驅，最高續航力達640公里。

TZ定位在品牌電動休旅旗艦，車長超過5米，並採三排座設定，第二排配置獨立Captain Seats，主打豪華家庭與商務接送市場，原廠強調如客廳般的乘坐氛圍，包含大面積全景玻璃車頂、Mark Levinson音響、第二排Ottoman腳靠座椅，以及加熱、通風與按摩功能等高階配備。

TZ採雙馬達四輪驅動架構，預計提供77kWh與95.8kWh兩種電池容量，最高航力預估達640公里，高階版本輸出預估超過400匹馬力，0～100km／h加速約5秒級距，並具備150kW直流快充能力。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UXTZ

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖心畫面】輝達員工大會全家動員　黃仁勳一家三代全出席

推薦閱讀

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

最新文章

台灣TOYOTA新PHEV休旅開訂2026-05-29

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣2026-05-29

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬2026-05-29

雪鐵龍宣布經典國民車2CV將回歸2026-05-29

限量12輛MINI1965勝利版車型上市2026-05-28

賓士全新CLA旅行車版台灣開賣2026-05-28

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月登台2026-05-28

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了2026-05-28

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款2026-05-28

熱門文章

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

雪鐵龍宣布經典國民車2CV將回歸2026-05-29

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬2026-05-29

限量12輛MINI1965勝利版車型上市2026-05-28

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月登台2026-05-28

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售2026-05-27

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了2026-05-28

賓士全新CLA旅行車版台灣開賣2026-05-28

「TOYOTA最帥跑旅」即將改款2026-05-27

TOYOTA新神車休旅準備上市「化身小RAV4」2026-05-27

相關新聞

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款！油電、電動版雙動力搶市

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款！油電、電動版雙動力搶市

台灣賓士「全新一代CLA旅行車」售價官網上線！首款電動獵跑200萬有找

台灣賓士「全新一代CLA旅行車」售價官網上線！首款電動獵跑200萬有找

讀者迴響

熱門文章

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366