LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

▲LEXUS TZ預計今年冬季日本上市！這款跨世代電動車台灣導入機率頗高。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS於今年5月北美首發全新TZ電動休旅，成為品牌第1款7人座的電動車，這款全新世代的LEXUS電動車戰略作品，不只會在北美市場，今年也將導入日本，而台灣市場更是有機會看到全新TZ登台。

▲LEXUS TZ當初北美發表時，台灣官方臉書也同步釋出預告，似乎早已經暗示有導入台灣計劃。

LEXUS TZ當初北美發表時，台灣和泰相當罕見的在官方臉書釋出TZ預告，似乎已經暗示TZ正在評估導入名單，事實上，LEXUS TZ建構在e-TNGA平台上，其實就是TOYOTA Highlander EV的豪華雙生車，兩者共享平台與電動架構，而Highlander EV主要位於美國肯塔基州工廠生產，因此也能合理推測LEXUS TZ未來同樣有望採美製身分供應全球市場。

若後續台灣針對美製進口車零關稅政策正式上路，LEXUS TZ未來也有機會因此受惠，對於台灣豪華電動7人座市場來說，LEXUS TZ自然有不少市場話題與新鮮感。

▲LEXUS TZ採雙馬達四驅，最高續航力達640公里。

TZ定位在品牌電動休旅旗艦，車長超過5米，並採三排座設定，第二排配置獨立Captain Seats，主打豪華家庭與商務接送市場，原廠強調如客廳般的乘坐氛圍，包含大面積全景玻璃車頂、Mark Levinson音響、第二排Ottoman腳靠座椅，以及加熱、通風與按摩功能等高階配備。

TZ採雙馬達四輪驅動架構，預計提供77kWh與95.8kWh兩種電池容量，最高航力預估達640公里，高階版本輸出預估超過400匹馬力，0～100km／h加速約5秒級距，並具備150kW直流快充能力。