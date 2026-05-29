快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

▲鴻海Model D全新電動車被民眾直擊上路測試！為量產上市埋下伏筆。（圖／網友denny7512303授權提供）

記者徐煜展／綜合報導

鴻華先進第3款電動車有譜了！全新鴻海Model D以偽裝車型態，於台灣道路現身測試被捕獲，該車定位將是旗下配備最豪華、空間最大的電動車，隨著Model D展開測試，似乎已經透露量產上市的關鍵訊號。

▲Model D將是國產第1款正7人座MPV的電動車。

雖然測試車以偽裝貼紙包裹密不透風，但從細節來看，主角就是日前鴻海科技日現身的Model D原型車，新Model D搭載最新平台、具有800V電能架構，並配備主動式懸吊系統、後軸轉向系統，迴轉半徑只要5.5公尺，可說是集鴻海最新電動車技術於一身，Model D主打6人、7人座等MPV市場，未來真的量產上市，會是台灣第1款7人座MPV的國產電動車。

▲Model D車長破5米、軸距達3.2米，創造出超大舒適的寬敞空間。（圖／資料照）

新Model D車長5,195mm、寬1,995mm、高1,785mm，軸距為3,200mm，結合S-DUCT導流、Air curtain等空氣力學設計，在正7人座格局下具有0.23Cd超低風阻係數。

▲Model D未來若量產上市，將成為品牌旗艦頂級車款。

鴻華先進目前2款作品Bria、Caviar都是以主流的SUV為主，而Model D尺碼級距均比Bria、Caviar大上一級，將成為品牌旗艦車款代表，Model D視覺上相當前衛、採切削輪圈、隱藏式車門把手，同時車尾也有橫貫式尾燈、後下擴散器及尾門擾流設計。

▲車內相當搶眼，舒適、豪華配備一應俱全。超大27吋螢幕、按摩座椅等特別吸睛。

車內具有搶眼超大的27吋螢幕，搭載鴻華先進自行研發的新世代UI介面，另外在扶手前方還有實體控鍵，能直覺操作如警示燈、空調、音量、座椅通風與加熱等功能，門板上方的環艙氣氛燈取消，改為在下方配備內發光飾板；中排配備2張Ottoman座椅，除了具備全電動調整機能外，亦帶有通風與加熱功能，第3排為2人座設定，同樣採用電動調整，操作起來更加便利。

Model D將搭載新一代800V電能平台，提供250匹單馬達後驅、440匹雙馬達四驅等選項，最大續航力上看800公里，直流快充10分鐘就能跑350公里。