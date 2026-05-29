TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

▲日本迎來新一代TOYOTA Hilux，台灣目前正在接單中。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本周展開大改款TOYOTA Hilux接單，而日本市場手腳快了一步，已經以雙車型上市，日本配備規格與台灣大同小異，升級電子手剎車、TSS 3.0等，日規TOYOTA Hilux雙車型折合新台幣僅99.6萬起，比台灣便宜63萬！

▲日本、台灣都以2.8升柴油動力為主，暫時未有電動版導入規劃。

日本TOYOTA Hilux售價4,980,800、5,500,000日圓，折合新台幣99.6、110萬，月販售目標690輛，台灣則採單一車型接單，售價163萬，預計今年3～4季左右上市。

新一代Hilux延續經典皮卡定位，採用5人座雙廂設定，全車系搭配2.8升柴油渦輪引擎與分時四輪驅動系統，日本提供Z與Z Adventure雙車型，其中Z Adventure更加入專屬越野化套件與防滾架，營造更強烈的戶外風格。

▲台灣Hilux配備與日本相同，擁有電子手剎車、TSS 3.0系統。

中控台導入12.3吋大型觸控螢幕，搭配水平化鋪陳設計與重新整理的按鍵布局，整體科技感與使用便利性都有明顯進化，同時針對貨斗實用性進一步優化，不僅維持500公斤載重能力，還新增後葉子板踏板，方便上下搬運露營或工作器材。

本次改款Hilux補上電子手煞車，全速域ACC主動跟車系統具備Stop & Hold功能，長途塞車時能大幅減輕駕駛疲勞。安全輔助也升級到TSS 3.0系統，新增PDA主動駕駛輔助功能，同時PCS預警防護系統也加入路口對向來車與行人偵測能力。