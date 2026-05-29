ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

▲日本迎來新一代TOYOTA Hilux，台灣目前正在接單中。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本迎來新一代TOYOTA Hilux，台灣目前正在接單中。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本周展開大改款TOYOTA Hilux接單，而日本市場手腳快了一步，已經以雙車型上市，日本配備規格與台灣大同小異，升級電子手剎車、TSS 3.0等，日規TOYOTA Hilux雙車型折合新台幣僅99.6萬起，比台灣便宜63萬！

▲日本迎來新一代TOYOTA Hilux，台灣目前正在接單中。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本、台灣都以2.8升柴油動力為主，暫時未有電動版導入規劃。

日本TOYOTA Hilux售價4,980,800、5,500,000日圓，折合新台幣99.6、110萬，月販售目標690輛，台灣則採單一車型接單，售價163萬，預計今年3～4季左右上市。

新一代Hilux延續經典皮卡定位，採用5人座雙廂設定，全車系搭配2.8升柴油渦輪引擎與分時四輪驅動系統，日本提供Z與Z Adventure雙車型，其中Z Adventure更加入專屬越野化套件與防滾架，營造更強烈的戶外風格。

▲日本迎來新一代TOYOTA Hilux，台灣目前正在接單中。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣Hilux配備與日本相同，擁有電子手剎車、TSS 3.0系統。

中控台導入12.3吋大型觸控螢幕，搭配水平化鋪陳設計與重新整理的按鍵布局，整體科技感與使用便利性都有明顯進化，同時針對貨斗實用性進一步優化，不僅維持500公斤載重能力，還新增後葉子板踏板，方便上下搬運露營或工作器材。

本次改款Hilux補上電子手煞車，全速域ACC主動跟車系統具備Stop & Hold功能，長途塞車時能大幅減輕駕駛疲勞。安全輔助也升級到TSS 3.0系統，新增PDA主動駕駛輔助功能，同時PCS預警防護系統也加入路口對向來車與行人偵測能力。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAHiluxSUV四驅越野TacomaFORDRANGER4Runner

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖心畫面】輝達員工大會全家動員　黃仁勳一家三代全出席

推薦閱讀

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

接單150萬、史上最貴RAV4！台灣TOYOTA新油電休旅開訂　配備性能攻頂

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

最新文章

台灣TOYOTA新PHEV休旅開訂2026-05-29

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣2026-05-29

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬2026-05-29

雪鐵龍宣布經典國民車2CV將回歸2026-05-29

限量12輛MINI1965勝利版車型上市2026-05-28

賓士全新CLA旅行車版台灣開賣2026-05-28

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月登台2026-05-28

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了2026-05-28

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款2026-05-28

熱門文章

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

雪鐵龍宣布經典國民車2CV將回歸2026-05-29

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬2026-05-29

限量12輛MINI1965勝利版車型上市2026-05-28

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月登台2026-05-28

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售2026-05-27

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了2026-05-28

賓士全新CLA旅行車版台灣開賣2026-05-28

「TOYOTA最帥跑旅」即將改款2026-05-27

TOYOTA新神車休旅準備上市「化身小RAV4」2026-05-27

相關新聞

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款！油電、電動版雙動力搶市

「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款！油電、電動版雙動力搶市

LEXUS預告推「新油電7人座休旅」！全新動力省油更會跑

LEXUS預告推「新油電7人座休旅」！全新動力省油更會跑

139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台

139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台

讀者迴響

熱門文章

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

TOYOTA「大改款Hilux日本開賣」比台灣便宜63萬！雙車型搭載2.8升柴油

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366