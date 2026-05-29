雪鐵龍宣布「超經典國民車2CV」即將回歸！轉世重生電動車巴黎亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Citroën 於 5/22 宣布將在今年 10 月舉行的 2026 巴黎車展正式發表全新世代 2CV，讓這款睽違 36 年的法國經典國民車重返車壇。

▲Citroën 於 5/22 宣布將在今年 10 月舉行的 2026 巴黎車展正式發表全新世代 2CV，讓這款睽違 36 年的法國經典國民車重返車壇。

過去 2CV 曾於 1949 至 1990 年間締造超過 500 萬輛銷售紀錄，成為傳奇小車之一。如今則將在巴黎車展率先亮相概念與量產雛形，並預計於 2028 年在義大利投產，屆時將與下一代 Fiat Panda 共線生產，進一步降低開發與製造成本，準備擔綱 Citroën 進軍平價電動車市場的重要戰略車款。

▲Citroën 的預告影片向當年被稱為 Deux Chevaux (2 馬力) 的經典致敬。

從官方釋出的預告圖來看，新車將延續經典 2CV 的復古輪廓，包括圓潤車身線條與簡潔設計語彙，向當年被稱為 Deux Chevaux (2 馬力) 的經典致敬。不過與過去搭載氣冷雙缸引擎不同，全新 2CV 將全面採用純電動力系統。 預計新世代 2CV 的建議售價可能壓低至約 15,000 歐元 (約合新台幣 58 萬元起)，有望成為歐洲市場最便宜的電動車之一。以定位來看，全新 2CV 的車身尺碼甚至可能比現行 Citroën ë-C3 更小，延續過去輕巧、簡單且容易使用的核心精神。

▲從官方釋出的預告圖來看，新車將延續經典 2CV 的復古輪廓，包括圓潤車身線條與簡潔設計語彙，不過與過去搭載氣冷雙缸引擎不同，全新 2CV 將全面採用純電動力系統。

2CV 的復活，也是 Stellantis「E-Car」平價電動車戰略的重要一環。Stellantis 集團預計在 2030 年前推出 110 款新車，而 2CV 的回歸，正是瞄準歐盟對小型電動車的碳排放積分優惠政策。根據現行規範，小型電動車在碳排計算中可獲得 1.3倍超級積分 (super credits) 計算權重，有助 Citroën 更容易達成歐盟日益嚴格的 CO2 排放目標。

Citroën 表示，全新 2CV 將重新詮釋經典車型「讓所有人都能享有移動自由」的理念，並保留原始車款最重要的 DNA，包括平價、輕量化、實用性、多功能性以及獨特個性。品牌強調，新車不只是復古造型的再現，而是以現代 EV 技術重新打造的全民移動工具。近年來法系車廠積極推動經典名車電動化復活風潮，除了 Citroën 之外，Renault 近年也陸續讓 Renault 4、Renault 5 等經典掀背車以純電形式回歸市場，甚至連入門小車 Twingo 也重新推出電動版本，這股趨勢反映出歐洲車廠正試圖透過懷舊設計與低價策略，吸引更多消費者投入電動車市場。