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全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

圖文／7Car 小七車觀點

汎德於5/27選於台北市南港區 LaLaport 舉行「MINI 1965 Victory Edition 上市媒體賞車暨 MINI Family 展示活動」，正式發表全新 1965 Victory Edition 特仕車型，並宣布建議售價自新臺幣 216 萬元起，全臺限量 12 台。此次特仕車以 MINI 深厚的品牌歷史與賽車精神為靈感，透過專屬外觀與配備設定，向品牌經典傳承致敬。

全臺限量 12 台，新臺幣 216 萬元起　MINI 1965 Victory Edition 登臺上市

全臺限量 12 台，新臺幣 216 萬元起　MINI 1965 Victory Edition 登臺上市

MINI 1965 Victory Edition 致敬 1960 年代傳奇賽車配色，採用 Chili Red 紅色車身塗裝，搭配從引擎蓋延伸至車頂與車尾的白色飾條，強化運動感。車側兩邊飾有專屬的白色「52」字樣，致敬 1965 年奪冠賽車的號碼。C 柱上的低調「1965」貼紙，象徵歷史勝利年份。輪圈方面，JCW 車型配備 18 吋雙色 Lap Spoke 鋁圈，並搭載源自拉力賽的浮動式輪轂與 JCW 專屬氣嘴，增添運動氣息。

全臺限量 12 台，新臺幣 216 萬元起　MINI 1965 Victory Edition 登臺上市

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全臺限量 12 台，新臺幣 216 萬元起　MINI 1965 Victory Edition 登臺上市

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全臺限量 12 台，新臺幣 216 萬元起　MINI 1965 Victory Edition 登臺上市

全臺限量 12 台，新臺幣 216 萬元起　MINI 1965 Victory Edition 登臺上市

進入車內，門檻飾板上可見白色「1965」字樣 搭配紅黑背景，營造專屬賽車氛圍。每款車型門內側皆刻有當年拉力賽的紀念文字。內裝延續 JCW 傳統配色，採用炭灰色與紅色搭配，既優雅又具運動對比。運動方向盤的  6 點鐘輻條與中控台收納盒上皆刻有「1965」字樣，低調卻深刻地傳達 MINI 賽車歷史。車鑰匙上亦印有當年奪冠車的賽車編號，成為日常中的勝利象徵。

全臺限量 12 台，新臺幣 216 萬元起　MINI 1965 Victory Edition 登臺上市

本次導入的 MINI 1965 Victory Edition 採取 John Cooper Works 動力配置，搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 四缸引擎，具備 231 hp 最大馬力與 380 Nm 最大扭力，0 至 100 km/h 加速僅需 6.1 秒，展現更強烈的拉力運動性格。

除了新車亮相之外，現場亦同步展出 JCW Countryman、Countryman C、Cooper 五門掀背等多款現行車系，讓來賓近距離感受 MINI 多元且鮮明的產品陣容。此外，品牌也特別規劃 MINI Lifestyle Collection 展示區，呈現結合英倫設計風格與生活品味的周邊商品，進一步展現 MINI 不僅是一個汽車品牌，更是一種獨具個性的生活態度。

全臺限量 12 台，新臺幣 216 萬元起　MINI 1965 Victory Edition 登臺上市

整體而言，MINI 1965 Victory Edition 透過專屬設計元素向品牌經典賽車歷史致敬，同時延續 MINI 一貫鮮明的個性化風格。對於重視品牌傳承與駕馭樂趣的消費者而言，也為現行 MINI 車系增添了更具紀念意義的選擇。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：MINICooper1965VictoryEdition限量鋼砲汽車新車

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