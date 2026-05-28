全台限量12輛！MINI「1965勝利版車型」上市　致敬賽車史216萬起

圖文／7Car 小七車觀點

汎德於5/27選於台北市南港區 LaLaport 舉行「MINI 1965 Victory Edition 上市媒體賞車暨 MINI Family 展示活動」，正式發表全新 1965 Victory Edition 特仕車型，並宣布建議售價自新臺幣 216 萬元起，全臺限量 12 台。此次特仕車以 MINI 深厚的品牌歷史與賽車精神為靈感，透過專屬外觀與配備設定，向品牌經典傳承致敬。

MINI 1965 Victory Edition 致敬 1960 年代傳奇賽車配色，採用 Chili Red 紅色車身塗裝，搭配從引擎蓋延伸至車頂與車尾的白色飾條，強化運動感。車側兩邊飾有專屬的白色「52」字樣，致敬 1965 年奪冠賽車的號碼。C 柱上的低調「1965」貼紙，象徵歷史勝利年份。輪圈方面，JCW 車型配備 18 吋雙色 Lap Spoke 鋁圈，並搭載源自拉力賽的浮動式輪轂與 JCW 專屬氣嘴，增添運動氣息。

進入車內，門檻飾板上可見白色「1965」字樣 搭配紅黑背景，營造專屬賽車氛圍。每款車型門內側皆刻有當年拉力賽的紀念文字。內裝延續 JCW 傳統配色，採用炭灰色與紅色搭配，既優雅又具運動對比。運動方向盤的 6 點鐘輻條與中控台收納盒上皆刻有「1965」字樣，低調卻深刻地傳達 MINI 賽車歷史。車鑰匙上亦印有當年奪冠車的賽車編號，成為日常中的勝利象徵。

本次導入的 MINI 1965 Victory Edition 採取 John Cooper Works 動力配置，搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 四缸引擎，具備 231 hp 最大馬力與 380 Nm 最大扭力，0 至 100 km/h 加速僅需 6.1 秒，展現更強烈的拉力運動性格。

除了新車亮相之外，現場亦同步展出 JCW Countryman、Countryman C、Cooper 五門掀背等多款現行車系，讓來賓近距離感受 MINI 多元且鮮明的產品陣容。此外，品牌也特別規劃 MINI Lifestyle Collection 展示區，呈現結合英倫設計風格與生活品味的周邊商品，進一步展現 MINI 不僅是一個汽車品牌，更是一種獨具個性的生活態度。

整體而言，MINI 1965 Victory Edition 透過專屬設計元素向品牌經典賽車歷史致敬，同時延續 MINI 一貫鮮明的個性化風格。對於重視品牌傳承與駕馭樂趣的消費者而言，也為現行 MINI 車系增添了更具紀念意義的選擇。