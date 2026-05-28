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194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

▲194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Mercedes-Benz台灣賓士宣布CLA Shooting Brake正式上市，並開出194萬起的建議售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（28）日以新聞稿方式，宣布CLA Shooting Brake正式在台上市，並為其開出194萬起的建議售價，不僅一樣同步提供油電與電動選項，並且同樣採取「油電同價」，燃油版的CLA 180 Shooting Brake在貨物稅減徵5萬元後，同樣是194萬就能入手，實車將在6月進駐展間，並預計於第3季開始交車。

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake全車系建議售價

電動
CLA 200：194萬起
CLA 250+：227萬起
油電
CLA 180：199萬起（享貨物稅減徵5萬）

▲194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲後座椅背傾倒後，能創造出驚人的1,290公升置物空間。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

CLA Shooting Brake的最大亮點，就是一路向後延伸的車頂線條，不僅營造出更性感的整體姿態，也創造出了1,290公升的巨大後行李廂空間，無論日常用車或長途旅行都更加好用，電動版車型在車頭還提供101公升置物空間，帶來更靈活彈性的置物規畫。

▲194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲車內格局整體與4門車型相同，帶來完整的聯網影音娛樂體驗。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

車內格局方面基本與4門車型相同，都有MBUX 4.0數位座艙，能選用雙14吋Superscreen，帶來完整的影音娛樂體驗，標配全景玻璃車頂，還可選用SKY Control星空車頂（預計9月開始提供），就能獲得158顆與車內氣氛燈連動的星形圖樣。

▲194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲動力提供1款油電與2款電動選項，續航力相比4門車型略有下修。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

動力方面，CLA Shooting Brake在台灣提供1款油電與2款電動選項，電動的CLA 200與CLA 250+都與房車款相同，後置單馬達提供224匹與272匹馬力，不過續航力略為下修至525公里與769公里（WLTP標準）；油電則僅提供CLA 180，帶來136匹＋30匹馬力與20.4公斤米扭力，並一樣搭配DCT雙離合8速變速箱。

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