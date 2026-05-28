TOYOTA「最省油6代RAV4」6月導入台灣！不吃油能跑135公里

▲業務端正在進行6代RAV4 PHEV教育訓練！預計6月導入台灣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這可是台灣史上最齊全的6代TOYOTA RAV4，台灣RAV4終於首度導入PHEV，作為RAV4車系性能最強、最省油的PHEV動力，不吃油能跑上135公里，且超過300匹馬力，5.7秒完成破百加速衝刺。

▲台灣RAV4 PHEV預計6月登台，外觀、內裝配備相當豐富。

台灣準備在6月導入RAV4 PHEV，動力規格與國外同步，經銷業務端已經曝光重點配備編成，RAV4 PHEV共有5種以上車色可選，且獨佔靜謐灰車色，外觀一口氣升級20吋鋁圈，但目前尚未看到GR Sport車型。

▲目前台灣規格有E-Four四驅，且支援手機遠端查看充電資訊。

台灣RAV4 PHEV搭載2.5升PHEV動力，有E-Four四驅配置，輸出達329匹綜效馬力、純電續航135公里，電池容量為22.7kWh，支援CCS1快充，28分鐘內可完成10～80%充電，RAV4 PHEV支援手機APP互動，可透過專屬APP查詢充電狀況。

▲外觀配有專屬套件，配備則有TSS 4.0、JBL音響、豪華皮質座椅。

內裝配備齊全更豐富，搭載TSS 4.0安全防護、PHEV專屬外觀套件、7具喇叭JBL音響、豪華皮質座椅等。RAV4 PHEV排檔介面改採小巧化撥桿配置，與現行油電版RAV4的傳統排檔桿明顯不同，駕駛模式提供三種選擇，其中EV/HV模式可優先以純電行駛，在駕駛深踩油門或需要較大動力輸出時，系統則會自動啟動引擎介入，兼顧節能與動力表現。