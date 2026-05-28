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台灣「TOYOTA新性能小鋼砲」來了！195萬起接單配備升級不漲價

▲TOYOTA GR Yaris日本開放接單！預計4月6日上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA GR Yaris新年式即將接單！完整車型售價都曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA性能招牌小鋼砲GR Yaris， 2027年式即將在台灣展開接單，業務端已經曝光完整配備與建議售價資訊，新年式維持手排、8速自排雙車型設定，售價分別為195萬、199萬，新年是重點配備再升級，佛心升級配備不漲價，對性能玩家來說相當有吸引力。

▲TOYOTA GR Yaris日本開放接單！預計4月6日上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力維持1.6升渦輪引擎，自排、手排輪胎配置不同。

2027年式GR Yaris依舊提供6速手排與8速自排版本，兩者皆搭載1.6升三缸渦輪增壓引擎，可輸出280匹馬力，並維持GR-Four四輪驅動系統與LSD限滑差速器配置，性能架構並未改變。

外觀部分，手排版配18吋Bridgestone輪胎、自排版則配置18吋Michelin輪胎，並統一搭配BBS鍛造鋁圈與GR專屬套件，整體戰鬥氣息依舊強烈。

▲TOYOTA GR Yaris新年式即將接單！完整車型售價都曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝換上全新GR方向盤，且盤徑縮小更容易掌控。

新年式重點導入新設計GR方向盤，中央TOYOTA廠徽改為GR字樣，同時方向盤盤徑也由原本365mm縮小至360mm，藉此帶來更直接俐落的操控手感，另外方向盤也新增紅色計時標記，進一步強化競技氛圍。

安全與科技配備方面，TSS安全輔助維持標配，自排ACC為全速域版本，同時具備RVC倒車影像、BSM盲點偵測等功能，防撞系統則依車型不同，手排版配置PKSA防誤踩抑制，自排版則升級PKSB防碰撞輔助。

2027年式 TOYOTA GR Yaris 配備與售價資訊
項目 6MT 手排 8AT 自排 備註
建議售價 195萬元 199萬元  
動力 1.6升三缸渦輪增壓引擎
280匹最大馬力		 GR-Four 四驅系統
變速箱 6速手排 8速自排 -
輪胎 18吋 Bridgestone 18吋 Michelin BBS 鍛造輪圈
內裝升級 全新GR方向盤／中央TOYOTA Logo改GR字樣／
方向盤盤徑由365mm縮小至360mm／新增紅色計時標記
安全 TSS 3.0、ACC全速域、RVC倒車影像、BSM盲點偵測 -
防撞系統 PKSA 防誤踩抑制 PKSB 防碰撞輔助 -
車色 紅色／雪貂白／疾境黑／晶燦紅／星河灰
※以上資訊為網路流出業務端資料，實際規格與售價仍以TOYOTA台灣總代理公布為準。

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