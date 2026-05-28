「LEXUS入門休旅不停產」還有下一代大改款！油電、電動版雙動力搶市

▲LEXUS UX大改款消息流出！將複製ES成功策略，採油、電雙動力布局。此為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

自從LBX問世後，成為品牌最入門休旅代表，一度與UX造成網內互打，甚至影響到UX銷量，不過LEXUS原廠可沒打算放棄UX重要的戰略價值定位，新一代車型傳出正在開發中，未來將以油、電雙動力布局，來與LBX作出更多產品差異。

▲下一代UX將有多種新能源動力選擇。

新一代UX將與ES有不少關聯，外型將導入與新世代ES相近設計風格，車頭改採半封閉式水箱護罩，搭配更銳利的 LED 日行燈組，主燈則採分離式配置，並整合於兩側黑色飾板之中，營造更強烈的未來感與科技氛圍。

LBX目前以1.5升油電為主，未來下一代UX將持續提供油電動力，並可能追加 PHEV 插電式油電與純電版本，藉此滿足不同市場需求。其中LEXUS近年積極強化電動化布局，包括NX與ES等車系都陸續朝向多元電氣化發展，因此UX 跟進導入更多新能源動力的可能性相當高。

▲下一代UX將針對車室空間作重點優化。

新一代UX將改善現行車款車室空間偏小的問題，透過尺碼變化、車內重新布局，提供更寬敞的後座與行李廂表現，同時內裝也有望跟進LEXUS新世代座艙鋪陳，導入更大尺寸中控螢幕、全新數位介面以及最新車載系統，進一步提升豪華感。