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台灣賓士「全新一代CLA旅行車」售價官網上線！首款電動獵跑200萬有找

▲新一代CLA Shooting Brake電動旅行車預計今年登台！經銷端已經暖身偷跑接單。（圖／翻攝自賓士）

▲賓士全新一代CLA官網車型售價公布！油車、電動車都是200萬有找！（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

即將在下週6月5日正式登台亮相的全新一代CLA Shooting Brake旅行車，台灣賓士於官網搶先揭露車型與售價，油車、電動車都比日前上市的CLA轎跑多了7萬，售價199萬起！

▲賓士全新一代CLA官網車型售價公布！油車、電動車都是200萬有找！（圖／翻攝自賓士）

▲賓士全新一代CLA官網車型售價公布！油車、電動車都是200萬有找！（圖／翻攝自賓士）

▲CLA Shooting Brake旅行車僅比轎跑多7萬，美背車型肯定吸引不少年輕買家。

賓士CLA車系來勢洶洶，其中電動車更是作為品牌未來發展電動車版圖核心，今年3月台灣已導入CLA轎跑，以油、電車雙並行策略，油車售價192萬起、電車187萬起。

而即將上市的CLA Shooting Brake旅行車售價同樣很能打，官網揭露油車導入CLA 180單一車型，售價199萬；至於CLA Shooting Brake首度出現的全新電動車售價比油車更便宜，CLA Shooting Brake提供200、250兩種車型，售價分別為194萬、227萬，能看出台灣賓士積極拓展電動車版圖企圖心。

▲新一代CLA Shooting Brake電動旅行車預計今年登台！經銷端已經暖身偷跑接單。（圖／翻攝自賓士）

▲CLA Shooting Brake電動旅行車續航達769公里。

油車版的CLA 180採1.5升渦輪搭配48V輕油電，繳出136匹馬力、20.4公斤米扭力。

電動版導入CLA 200與CLA 250+兩種版本，皆採後驅單馬達設定，前者輸出224匹馬力，後者提升至272匹，扭力同為34.2公斤米，性能表現已具備一定水準。

CLA 250+更是續航主力，搭載85kWh電池，在WLTP測試標準下可達769公里，續航實力站上目前電動車市場的高標門檻，也顯示賓士在新世代電動平台上的技術進化。

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