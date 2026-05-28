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LEXUS預告推「新油電7人座休旅」！全新動力省油更會跑

▲原廠透露即將為GX休旅追加全新550h新油電。（圖／翻攝自LEXUS）

▲原廠透露即將為GX休旅追加全新550h新油電。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS日前悄悄註冊的GX 550h新油電終於有譜！海外高層已向外媒透露將在不久之後推出GX 550h，這也是GX系列首度迎來油電動力，不僅省油也更會跑！

▲原廠透露即將為GX休旅追加全新550h新油電。（圖／翻攝自LEXUS）

▲GX 550h預計首波在北美市場供應。

LEXUS已在北美註冊「GX 550h」新名稱，依照品牌一貫命名規則，h應是代表Hybrid油電系統，意味著這款以越野與7人座空間見長的豪華休旅，正式邁入電氣化世代。不過澳洲原廠高層Julian Meldrum在受訪時透露，GX Hybrid車型確實計畫推出，但也坦言部分市場對該車仍有疑慮，尤其是拖曳能力、載物空間與性能表現可能受到影響，因此澳洲市場暫時不會導入。

GX本身就是品牌主打三排座設定的SUV，與TOYOTA Land Cruiser系出同源，採用梯形大樑結構與後軸設定，兼顧越野能力與豪華舒適性，GX 550h可能搭載3.4升雙渦輪V6引擎結合電動馬達，綜效輸出上看437匹甚至457匹馬力，不僅比現行車型更強悍，也讓這款大型7人座SUV具備更出色的加速與拖曳能力。

近年來，TOYOTA、LEXUS全面擴大電氣化休旅版圖，如TX甚至GX這類大型休旅，都逐步導入油電甚至更進階的新能源技術，顯示品牌正在加速轉型，布局新能源產品。

現行款GX車身尺碼為5,005mm x 2,117mm x 1,915mm，軸距2,849mm，目前以3.4升雙渦輪V6引擎，搭配10速自排變速箱為主，具有349匹／66.2公斤米扭力，最大拖曳力達3,628公斤，並具有全時4輪驅動、Torsen限滑中央差速器。

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關鍵字：LEXUSRXSUV休旅渦輪油電NX跨界GX

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