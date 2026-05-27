338萬起！英式「硬派越野休旅新年式」台灣開賣　黑化特仕車同步導入

圖文／7Car 小七車觀點

永三汽車於 5/19 宣佈 2026 年式 Ineos Grenadier 車系正式登臺，並同步發表全台限量 2 部的 Black Edition 特仕版本。車型編成與建議售價部分，Grenadier Station Wagon 基本車型為新台幣 398 萬元，Grenadier Quartermaster 為 338 萬元；而本次焦點 Grenadier Station Wagon Black Edition 特仕車則以 458 萬元的價格定位頂級市場，為追求獨特黑化風格的買家提供全新選擇。

2026 年式 Grenadier 車系在機械與舒適層面迎來關鍵進化。動力方面持續搭載 BMW 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎（286 匹馬力）與柴油雙渦輪增壓引擎（249 匹馬力），搭配 8 速 ZF 手自排變速系統及加力箱。新年式重點在於導入全新可變齒比轉向系統，優化方向盤中心區域的轉向靈敏度並縮小迴轉半徑，同時升級空調系統元件，使公路行駛穩定性與長途舒適性同步提升。

全新推出的 Black Edition 以「Inky Black 夜墨黑」為核心設計語彙，將水箱護罩、前後下護板、18 吋十二輻單肋鋁圈、內裝頂篷及專屬銘牌等處全面黑化處理。

針對台灣市場，永三汽車推出限定 All-Terrain Pack 全地形套件。Station Wagon 車型升級價為 30.8 萬元（原價 34.1 萬元），內容包含尾門梯、獵遊風格天窗、前後差速器鎖及固定式拖車勾套件；Quartermaster 車型升級價為 20.8 萬元（原價 22.3 萬元），涵蓋前後差速器鎖、固定式拖車勾套件及後車斗內配件。Black Edition 則進一步將輪圈升級為 18 吋暗色十二輻單肋鋁圈，並配備尾門梯、備胎置物箱、暗色車內頂篷及黑色皮革座椅等專屬配置。

2026 年式 Ineos Grenadier 車系藉由可變齒比轉向系統與空調升級，強化了公路行駛與長途舒適性；而全台僅 2 輛的 Black Edition 則以極致黑化設計，鎖定頂級個性化市場。搭配台灣專屬全地形套件，永三汽車為硬派越野玩家提供了更成熟、獨到的選擇。