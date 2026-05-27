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法拉利剛推首款電動車「股價就大跌8%」！前董座：希望把LOGO去掉

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲法拉利才剛推出品牌首款5人座電動車Luce，股價就應聲爆跌8%。（圖／翻攝自Ferrari）

記者張慶輝／綜合報導

義大利超跑廠Ferrari法拉利日前推出品牌首款5人座電動車「Luce」，這款新車的外型不僅引爆全網車迷激烈討論，更直接反應在實際的股價上，發表會後隔天5／26在米蘭證交所的股價暴跌8%，在美國則是下跌約5.3%，市值蒸發約50億歐元，因為一款新車而引起如此大的股價震盪，在汽車史上並不多見。

▲法拉利剛推首款電動車「股價就大跌8%」！前董座：希望把LOGO去掉。（圖／翻攝自Financial Times）

▲法拉利5／26在米蘭證交所跌掉8%，在美國則是跌掉5.3%，市值蒸發50億歐元。（圖／翻攝自Financial Times）

Luce的外型並非由Ferrari Design Studio團隊獨立完成，而是攜手由前Apple設計長Jony Ive及Marc Newson領軍的LoveFrom工作室共同打造；儘管官方指出，整體外型追求極致空氣力學，並且4圓尾燈是致敬360 Modena與458 Italia等經典車款，但顯然外界並不為這些說法買單。

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲Luce是由法拉利設計團隊與前Apple設計長領軍的團隊共同打造。（圖／翻攝自Ferrari）

除了眾多網友車迷的討論外，也有不少重量級人士表達對Luce的看法，根據《CNBC》報導，執掌法拉利23年的前董事長Luca Di Montezemolo就表示「希望他們能把那輛車上的躍馬標誌去掉」，義大利副總理兼交通部長Matteo Salvini也在X上發文，認為Luce「看起來一點也不像法拉利的車」，甚至表示「誰知道Enzo Ferrari（法拉利創始人）會怎麼說」，並直指電動車賣到55萬歐元（約新台幣2,010萬）價格高得離譜。

另外也有不少分析師給出看法，晨星首席股票策略師Michael Field就向外媒表示，許多粉絲都對法拉利接受了電動車概念失望，認為此舉稀釋了品牌價值，而投資者也擔心電動車過高的研發成本，會帶來很大的回收壓力，並稀釋投資回報；Oddo BHF的汽車分析師Anthony Dick也指出，Luce完全與品牌精神背離，如果真的賣不出去，將會對盈利能力造成打擊。

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲Luce不僅是法拉利首款電動車，也是品牌首次推出具備5個座位的車型。（圖／翻攝自Ferrari）

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