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139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台

▲139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台（圖／記者張慶輝攝）

▲Alfa Romeo愛快羅密歐總代理寶嘉聯合發表全新Junior鋼砲休旅，並開出139.8萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

Alfa Romeo愛快羅密歐總代理寶嘉聯合今（27）日正式在台發表全新鋼砲休旅Junior車系，並為其開出139.8萬起的建議售價，若搭配政府汰舊換新，最低僅需129.8萬即可入手，而且同步提供Ibrida油電動力與Elettrica 280 Veloce純電動力，讓喜愛義式精品的女性消費者、以及追求熱血操控的男性族群都能滿足。

▲139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台（圖／記者張慶輝攝）

Alfa Romeo Junior全車系建議售價

Junior Ibrida油電：139.8萬
Junior Elettrica 280 Veloce2u電動：189.8萬

早在2025年9月重返台灣市場時，愛快羅密歐就已經預告Junior會是第3款在台上市的新車，之後在台北車展上時，又引起國內愛快車迷熱烈詢問；為了慶祝新車上市，首批於2026年7月完成領牌的Junior，可享有5年／15萬公里原廠延長保固，選購純電車型的消費者，還能享有1萬元充電金，可於全台指定站點使用。

▲139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台（圖／記者張慶輝攝）

作為品牌目前最緊湊的成員，Junior外型上保有了所有愛快羅密歐的經典元素，包括倒三角盾型水箱護罩、3+3燈型與LED矩陣頭燈組、以及充滿蓄勢待發姿態的車側線條等；車內則以駕駛導向為基礎，10.1吋中控螢幕微微向駕駛傾斜，10.25吋儀表板也採雙筒設計，電動車型更搭載Sabelt Corsa麂皮賽車桶椅，讓座艙的戰鬥感拉到最高點。

▲139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台（圖／記者張慶輝攝）

▲139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台（圖／記者張慶輝攝）

動力方面，Ibrida車型採用熟悉的1.2升3缸渦輪引擎，搭配P2油電系統與e-DCS雙離合6速變速箱，可輸出145匹綜效馬力與23.4公斤米扭力，0-100km/h加速8.9秒，並能繳出21.2km/L的平均油耗。

▲139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台（圖／記者張慶輝攝）

Elettrica 280 Veloce車型則採前置單馬達設定，具備280匹馬力與35公斤米扭力，0-100km/h縮短至5.9秒，值得一提的是雖然是電動車，但車重僅有1.6噸，搭配上車高較低的運動懸吊設定、強化前後防傾桿、方向機比例調整、4活塞卡前與加大煞車碟、還有電動車上少見的Torsen限滑差速器，即使是電動車也能享受鋼砲般的犀利操控。

▲139.8萬起！愛快羅密歐「Junior鋼砲休旅」來了　油電＋電動版同台（圖／記者張慶輝攝）

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