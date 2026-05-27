81500元起！三陽「全新迪爵電推升級版」登場　基隆到屏東只要1桶油

▲SYM三陽推出全新迪爵改款車型，建議售價81,500元起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

SYM三陽今（27）日推出全新迪爵改版車型，並開出81,500元起的建議售價（不含牌險），此次改款的最大重點，就是導入Z.R.S.G. 3.0競能電驅系統，以及怠速熄火功能，使得原本就已經相當優異的油耗，進一步優化至65.6km/L，官方甚至給出「基隆到屏東只要1桶油」的驚人成績，讓通勤族的日常用車成本有感下降。

▲此次全新迪爵油耗進步至65.6km/L，官方實測1桶油可從基隆港騎到屏東東港。

俗稱「胖迪」的全新迪爵原本就具備EnMIS省油科技，透過與日本京濱共同開發的雙火星塞技術，帶來亮眼的油耗表現，也更加耐用可靠，此次又進化至2.0，透過點火角度與各轉速域的點火能量最佳化，讓省油特性進一步放大，同時車重也降低至101公斤（碟煞車型），對油耗也有正面幫助。

▲近年來在高階車款上逐漸普及的Z.R.S.G. 3.0競能電驅，現在也下放至國民車款上。

除了EnMIS外，這次全新迪爵的最大亮點，就是導入了目前在高階車款逐漸普及的Z.R.S.G. 3.0競能電驅，不僅能在中低速與再加速階段提供額外動力輔助，也能在必要時候暫停發電，降低引擎運轉負擔，另外還提供怠速熄火功能，進一步節省燃油消耗，並帶來無感的啟動感受。

▲少了啟動馬達等相關組件之後，全新迪爵碟煞車型的車重也下降至101公斤。

除了動力方面的變化外，全新迪爵頗受好評的各項特色也都完整保留，包括37.5公升大車廂、260mm置腳空間、689mm長坐墊、755mm低座高、A.L.E.H.零後仰懸吊、CBS連動煞車、側腳架斷電系統與QC 3.0充電埠等，全面滿足日常通勤與全家人用車的需求。

▲包括37.5公升大車廂等多項頗受好評的優點，這次全新迪爵改款也全數保留。

三陽為全新迪爵打出「加值不加價」，開出鼓煞81,500元、碟煞84,500元的建議售價（均不含牌險），6／30前購車可享購車金10,000元（直扣）、首購再加碼購車金6,000元、政府新購補助2,000元、牌險2,000元、政府汰舊換新補助4,300元等，等於最低57,200元（不含牌險）就能入手全新迪爵。