台灣賓士「新一代CLA最美旅行車」來了！全新電動獵跑6月登場

▲台灣賓士預計下週在台舉行特展！全新一代CLA成為會場焦點。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

台灣賓士預計下週6月5日舉辦汽車發明140週年特產，現場除了有C-Class、E-Class等上市新車外，其中最引人關注的，當然就是即將上市的全新一代CLA Shooting Brake，甚至還有車系首度推出的全新電動版。

▲CLA Shooting Brake旅行車下週亮相，台灣導入兩種規格。

今年3月台灣已上市新一代CLA轎跑，而旗下最美的CLA Shooting Brake旅行車則會在下週登台亮相，事實上，日前經銷端早已搶先開跑CLA Shooting Brake接單，台灣導入CLA 200與CLA 250+兩種版本，皆採後驅單馬達設定，前者輸出224匹馬力，後者提升至272匹，扭力同為34.2公斤米，性能表現已具備一定水準。

CLA 250+更是續航主力，搭載85kWh電池，在WLTP測試標準下可達769公里，續航實力站上目前電動車市場的高標門檻，也顯示賓士在新世代電動平台上的技術進化。

▲台灣賓士積極搶攻豪華入門電動車戰場，內裝科技感十足，配備同樣相當豐富。

內裝設計其實與轎跑大同小異，車內則具有10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，搭載MB.OS系統車型，整合Google Gemini、Microsoft Bing搜尋與 ChatGPT人工智慧語言模型，高階CLA 250+還額外加入副駕駛專屬螢幕、抬頭顯示器與雙區恆溫空調。