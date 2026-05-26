RAM大公羊推出「全新肌肉系列皮卡車」！最高777匹馬力好用又會跑

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下 Ram 品牌日前正式發表 Ram 1500 Rumble Bee 系列，宣告進入全新的「肌肉貨卡」市場級距。該系列共推出四款車型：Rumble Bee、Rumble Bee 392、Rumble Bee 392 Track Pack 與頂級版本 Rumble Bee SRT，旨在吸引已擁有美式肌肉車、同時需要貨卡作為日常用車的消費者。Ram 表示，自 2006 年 SRT10「Viper truck」停產以來，性能貨卡市場長期存在空白，Rumble Bee 的推出正是為了填補此一空缺，並重新點燃消費者對性能貨卡的熱情。

Rumble Bee 全車系擁有英雄般的寬體比例，車寬達 88 吋、車長 219.5 吋，軸距較標準 Ram 1500 縮短 13 吋，營造出紮實且具侵略性的姿態。外觀上，入門與 392 車型配備 aggressive 前格柵、LED 頭尾燈組與車身同色輪拱。392 Track Pack 與 SRT 版本則進一步強化空力設計，前保桿下方設有 4.5 吋分流器，後尾門上方配置 80mm 高尾翼，並可選配硬頂三折貨斗蓋，在高速行駛時可產生 192 磅的下壓力。SRT 版本更採用專屬 22x12 吋輪圈與325mm 寬胎，為品牌自 Dodge Viper 以來最寬的輪胎配置，整體視覺極具威懾力。

內裝設計上，Rumble Bee 強調駕駛者與車輛的連結，全車系標配平底性能方向盤、鋁質換擋撥片與中央鞍座排檔桿。數位儀表為 12.3 吋全彩顯示幕，具備專屬開機動畫與可自訂資訊介面。中控觸控螢幕依車型提供 8.4 吋、12 吋與 14.5 吋直立式規格，支援 Apple CarPlay、Android Auto 與 Performance Pages 性能數據記錄功能，駕駛者可將 0-60 mph 等數據儲存至 USB。高階車型另提供 10 吋抬頭顯示器、數位後視鏡與 Harman Kardon 19 聲道音響系統。SRT 版本更採用 Natura Plus 皮革與麂皮座椅，搭配碳纖維飾板與 Desert Orange 縫線，營造兼具豪華與性能的車室氛圍。

動力系統方面，Rumble Bee 入門車型搭載 5.7 升 HEMI V8 引擎，輸出 395 匹馬力與 410 lb.-ft. 扭力。Rumble Bee 392 則首次在 Ram 1500 平台上提供 6.4 升 HEMI V8，具備 470 匹馬力與 455 lb.-ft. 扭力。頂級 Rumble Bee SRT 採用 6.2 升機械增壓 HEMI V8，代號 Hellcat，輸出高達 777 匹馬力與 680 lb.-ft. 扭力，0-60 mph 加速僅需 3.4 秒，四分之一英哩跑完僅 11.6 秒，目標極速為 170 mph，成為目前量產 V8 貨卡中最強大、最快速、最凌厲的車款。全車系均搭配八速 TorqueFlite 自動變速箱，並提供全時四驅系統與可切換的純後驅模式。

為打造「不像貨卡」的操控特性，Ram 工程團隊將 Rumble Bee 的軸距縮短 13 吋，車身剛性提升 10%。前後輪距分別加寬 6.8 吋與 7 吋，搭配 Bilstein 單筒性能避震器與強化防傾桿，有效抑制車身側傾。392 Track Pack 與 SRT 版本則標配四輪氣壓懸吊，並採用 Bilstein 雙閥門半主動式避震器，在 Track 模式下車身可再降低 1.5 吋，側向抓地力達 0.89g。煞車系統方面，SRT 版本前輪配置 16.1 吋通風碟盤與六活塞 Brembo 卡鉗，後輪則為 14.8 吋碟盤，提供強大的制動性能。此外，SRT 與 Track Pack 車型另配備電子差速器鎖定與起跑控制系統，進一步強化了直線加速與賽道表現。

Ram 表示，Rumble Bee 系列的推出不僅是對 20 年前 SRT10「Viper truck」的致敬，更是品牌在性能貨卡領域的一次全面進化。從 777 匹馬力的驚人動力、寬體低趴的肌肉外觀，到專為賽道調校的底盤與空力設計，Rumble Bee SRT 堪稱目前最具賽道能力的量產貨卡。全車系將於 2026 年底由墨西哥 Saltillo 工廠開始生產，5.7 升車型率先上市，Rumble Bee 392 與 SRT 版本則預計於 2027 年上半年陸續抵達展示中心。對於喜愛美式肌肉車並需要貨卡實用性的消費者而言，Rumble Bee 無疑提供了一個兼具熱情與功能的全新選擇。