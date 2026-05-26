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RAM大公羊推出「全新肌肉系列皮卡車」！最高777匹馬力好用又會跑

圖文／7Car 小七車觀點 

Stellantis 集團旗下 Ram 品牌日前正式發表 Ram 1500 Rumble Bee 系列，宣告進入全新的「肌肉貨卡」市場級距。該系列共推出四款車型：Rumble Bee、Rumble Bee 392、Rumble Bee 392 Track Pack 與頂級版本 Rumble Bee SRT，旨在吸引已擁有美式肌肉車、同時需要貨卡作為日常用車的消費者。Ram 表示，自 2006 年 SRT10「Viper truck」停產以來，性能貨卡市場長期存在空白，Rumble Bee 的推出正是為了填補此一空缺，並重新點燃消費者對性能貨卡的熱情。

馬力高達 777 匹，開創肌肉皮卡新境界！　Ram 正式發表 Rumble Bee 系列

Rumble Bee 全車系擁有英雄般的寬體比例，車寬達 88 吋、車長 219.5 吋，軸距較標準 Ram 1500 縮短 13 吋，營造出紮實且具侵略性的姿態。外觀上，入門與 392 車型配備 aggressive 前格柵、LED 頭尾燈組與車身同色輪拱。392 Track Pack 與 SRT 版本則進一步強化空力設計，前保桿下方設有 4.5 吋分流器，後尾門上方配置 80mm  高尾翼，並可選配硬頂三折貨斗蓋，在高速行駛時可產生 192 磅的下壓力。SRT 版本更採用專屬 22x12 吋輪圈與325mm 寬胎，為品牌自 Dodge Viper 以來最寬的輪胎配置，整體視覺極具威懾力。

馬力高達 777 匹，開創肌肉皮卡新境界！　Ram 正式發表 Rumble Bee 系列

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內裝設計上，Rumble Bee 強調駕駛者與車輛的連結，全車系標配平底性能方向盤、鋁質換擋撥片與中央鞍座排檔桿。數位儀表為 12.3 吋全彩顯示幕，具備專屬開機動畫與可自訂資訊介面。中控觸控螢幕依車型提供 8.4 吋、12 吋與 14.5 吋直立式規格，支援 Apple CarPlay、Android Auto 與 Performance Pages 性能數據記錄功能，駕駛者可將 0-60 mph 等數據儲存至 USB。高階車型另提供 10 吋抬頭顯示器、數位後視鏡與 Harman Kardon 19 聲道音響系統。SRT 版本更採用 Natura Plus 皮革與麂皮座椅，搭配碳纖維飾板與 Desert Orange 縫線，營造兼具豪華與性能的車室氛圍。

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動力系統方面，Rumble Bee 入門車型搭載 5.7 升 HEMI V8 引擎，輸出 395 匹馬力與 410 lb.-ft. 扭力。Rumble Bee 392 則首次在 Ram 1500 平台上提供 6.4 升 HEMI V8，具備 470 匹馬力與 455 lb.-ft. 扭力。頂級 Rumble Bee SRT 採用 6.2 升機械增壓 HEMI V8，代號 Hellcat，輸出高達 777 匹馬力與 680 lb.-ft. 扭力，0-60 mph 加速僅需 3.4 秒，四分之一英哩跑完僅 11.6 秒，目標極速為 170 mph，成為目前量產 V8 貨卡中最強大、最快速、最凌厲的車款。全車系均搭配八速 TorqueFlite 自動變速箱，並提供全時四驅系統與可切換的純後驅模式。

馬力高達 777 匹，開創肌肉皮卡新境界！　Ram 正式發表 Rumble Bee 系列

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為打造「不像貨卡」的操控特性，Ram 工程團隊將 Rumble Bee 的軸距縮短 13 吋，車身剛性提升 10%。前後輪距分別加寬 6.8 吋與 7 吋，搭配 Bilstein 單筒性能避震器與強化防傾桿，有效抑制車身側傾。392 Track Pack 與 SRT 版本則標配四輪氣壓懸吊，並採用 Bilstein 雙閥門半主動式避震器，在 Track 模式下車身可再降低 1.5 吋，側向抓地力達 0.89g。煞車系統方面，SRT 版本前輪配置 16.1 吋通風碟盤與六活塞 Brembo 卡鉗，後輪則為 14.8 吋碟盤，提供強大的制動性能。此外，SRT 與 Track Pack 車型另配備電子差速器鎖定與起跑控制系統，進一步強化了直線加速與賽道表現。

馬力高達 777 匹，開創肌肉皮卡新境界！　Ram 正式發表 Rumble Bee 系列

Ram 表示，Rumble Bee 系列的推出不僅是對 20 年前 SRT10「Viper truck」的致敬，更是品牌在性能貨卡領域的一次全面進化。從 777 匹馬力的驚人動力、寬體低趴的肌肉外觀，到專為賽道調校的底盤與空力設計，Rumble Bee SRT 堪稱目前最具賽道能力的量產貨卡。全車系將於 2026 年底由墨西哥 Saltillo 工廠開始生產，5.7 升車型率先上市，Rumble Bee 392 與 SRT 版本則預計於 2027 年上半年陸續抵達展示中心。對於喜愛美式肌肉車並需要貨卡實用性的消費者而言，Rumble Bee 無疑提供了一個兼具熱情與功能的全新選擇。

馬力高達 777 匹，開創肌肉皮卡新境界！　Ram 正式發表 Rumble Bee 系列

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：RAM公羊1500皮卡車Pickup汽車新車貨車RumbleBee肌肉

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