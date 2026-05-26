英國跑車廠推「綠色地獄限量特仕車」！全球僅100輛獲官方授權

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝紐柏林賽道誕生一百週年，Caterham 正式發表最新限量版車型 Seven Nürburgring Edition，全球僅限量生產 100 輛。這款車型以品牌經典的 Seven 系列為基礎，並根據不同市場提供 Seven 420R 或 Seven 340R 兩種規格選擇，英國市場售價自 48,995 英鎊起。

作為獲得官方授權的紐柏林紀念車型，Seven Nürburgring Edition 在外觀上融入多項賽道識別元素，包括專屬紐柏林廠徽與標誌，以及 Verkehrsrot（交通紅）、Achatgrau（瑪瑙灰）、Basaltgrau（玄武岩灰）三款車色選擇，同時也提供客製化車色。其他外觀升級項目包含紅色紐柏林 track day 防滾架、雙色七字徽飾水箱護罩、620 式樣碳纖維空力 whiskers 的鼻錐、槍灰色車架、碳纖維前輪拱、Black Pack 黑色套件（含黑色風鏡、頭燈碗公與排氣管隔熱罩）、複合材質空力風鏡及 LED 尾燈組。內裝方面，皮革座椅繡有紐柏林字樣與紅色縫線，相同縫線也延伸至傳動通道，並搭配碳纖維內飾板、四點式道路安全帶及序列式換檔指示燈。每輛車均配置專屬限量編號銘牌。

Caterham Seven Nürburgring Edition 搭載一具自然進氣 2.0 升 Ford Duratec 引擎，於 7,600 轉時可輸出 210 匹最大馬力，換算馬力重量比為每噸 375 匹。搭配五速手排變速箱，車輛由靜止加速至時速 60 英里僅需 3.8 秒，極速可達每小時 136 英里。

本車最大亮點在於由 Bilstein 專為此限量版開發的賽車懸吊系統。Bilstein 在其測試設施中使用先進的垂直動力測試台架，針對紐柏林賽道的特殊路面條件進行工程調校，使這套懸吊在一般道路與賽道環境下均能提供優異的動態表現。整體懸吊配置可視為專為此限量車型量身打造。

Caterham 計劃在即將舉行的 2026 年 ADAC 紐柏林 24 小時耐力賽中正式公開展示這款限量車型。有興趣的賽車迷可在賽事期間於 Caterham 紐柏林經銷據點，以及 Bilstein 在維修區的展位親眼目睹實車。Caterham 營運資深副總裁 Trevor Steel 表示，紐柏林賽道百年來所體現的平衡、精準與無可比擬的駕駛體驗，正是 Seven 車型的核心價值，團隊希望藉由這款車捕捉紐柏林的精神，使其成為對這條全球知名賽道的致敬之作。