「TOYOTA最帥跑旅」即將改款！動力、安全升級　台灣今年導入再等等

▲TOYOTA Crown家族即將迎來改款！當然最帥的跑旅Crown Sport也不會缺席。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本日前首度捕獲到Crown Crossover跨界測試車，間接透露出改款徵兆，隨著跨界版測試車被捕獲，也代表房車、SUV，甚至跑旅Crown Sport也埋下改款契機，日本消息表示，Crown Sport此次改款將導入更吸引人的新動力，且有望升級到TSS 4.0安全防護。

▲Crown Sport改款有望導入豐田的2.4升渦輪油電，馬力可來到340匹。

目前Crown Sport動力以2.5升油電、2.5升PHEV為主，而小改款則有望導入2.4升Turbo Hybrid渦輪油電系統，可提供約340匹綜效馬力，並搭配E-Four 電子四輪驅動系統，整體性能輸出與操控表現都將比現行版本更具跑格，也更符合Crown Sport本身帥氣跑旅定位。

▲內裝車載系統、安全輔助有望比照RAV4來升級。

內裝則是與6代RAV4同步，導入最新Arene OS車載系統，提升智慧聯網與 OTA遠端更新能力。安全配備同樣跟上RAV4腳步，升級到TSS 4.0駕駛輔助系統，進一步強化車道變換輔助、盲點警示以及前方車流偵測能力，提升整體主被動安全水準。

台灣市場上，去年已經率先亮相Crown Sport開始暖身，這款豐田顏值最帥的跑旅代表，台灣預計今年導入，首波應會以2.5升PHEV油電為主。