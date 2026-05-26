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三陽釋新車預告「有望是全新迪爵改款」！電推＋雙火星塞省油又有力

▲三陽釋新車預告「有望是全新迪爵改款」！電推＋雙火星塞省油又有力。（圖／翻攝自SYM）

▲三陽預告將於5／27發表新車，可望是全新迪爵改款。（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽今（26）日於官方粉專釋出預告，將於5／27發表新車，並指出該款新車將同時具備「EnMIS 2.0省油科技」與「ZRSG 3.0競能電驅系統」等兩大核心科技，其中俗稱「雙火星塞」的EnMIS目前僅在全新迪爵上搭載，預期即將發表的新車會是全新迪爵改款車型，透過導入電推動力，使其更有力也更省油。

繼4月發表了俗稱「瘦迪」的迪爵125改款新車後，三陽並未停下腳步，即將於5／27再發表新車，從官方釋出的預告圖來看，這款新車的引擎採用雙汽門與雙火星塞架構，另外也追加了時下流行的「電推」動力，透過啟動發電線圈與MGU控制單元，不僅能帶來額外的輔助動力，也能以暫停發電的方式減輕曲軸負擔，已經逐漸在各級距的車款造成流行。

▲SYM三陽迪爵125升級不加價。（圖／翻攝自三陽）

▲雖然有不少網友希望看到FNX改款，但目前僅有全新迪爵配備EnMIS雙點火科技。（圖／翻攝自SYM）

儘管預告貼文下方有不少網友敲碗，希望是4大神獸「鳳凰」的FNX推出改款，不過端看目前三陽旗下陣容，僅有俗稱「胖迪」的全新迪爵，配備有EnMIS雙點火科技，所以不出意外的話，5／27發表的新車可望是全新迪爵改款車型，至於會不會回應對手的「國民車125＆150同價」策略，也是值得觀察的重點之一。

▲SYM三陽迪爵125升級不加價。（圖／翻攝自三陽）

▲全新迪爵最早是在2022年中首度亮相，之後又推出升級LED頭燈的車型。（圖／翻攝自SYM）

全新迪爵是在2022年中首次亮相，透過與日本京濱共同開發的EnMIS省油科技，以雙火星塞異時點火，創造出63.9km/L的亮眼油耗，同時具備有37.5公升的超大車廂，之後又推出升級LED頭燈的車型，經過4年的熱銷之後，此次改款會有多大進步，車迷們都在期待。

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