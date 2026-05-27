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台灣TOYOTA 7人座MPV倒數完售！「新年式即將大降價」下半季登場

▲全台現行款TOYOTA Sienna最後出清！這也就暗示新年式即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全台現行款TOYOTA Sienna最後出清！這也就暗示新年式即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Sienna有望成為美製車零關稅效應受惠車款，和泰下令經銷商現行款Sienna不留、全面出清，全台Sienna在庫車輛已經所剩不多，待現行款銷售完畢後，美製車零關稅降價過後的新年式Sienna就要來了！

▲全台現行款TOYOTA Sienna最後出清！這也就暗示新年式即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全台現行款Sienna已經接近完售，車色選擇越來越少。

經過全台加大促銷的TOYOTA Sienna，經銷端消息表示白車色Sienna已經完售，目前還有黑色、灰色等選擇，Sienna原價238萬、295萬兩種車型，經銷端日前積極促銷，雖然並未透露實際優惠售價，僅表示部分現車折扣幅度比過去更有彈性，Sienna現行款出清，可被視為替後續新年式鋪路，也不排除是提前因應未來美製車價格策略調整。

事實上，新年式Sienna先前就已經透露不少重點資訊，環境部日前出現多款Sienna車型送測，對比現行款以前驅為主的2.5升油電，新年式Sienna有望新增四驅車型，為台灣消費者帶來更豐富的選擇。

目前台灣販售的Sienna採單一2.5升Hybrid油電系統，擁有不錯油耗表現，同時具備雙側電滑門、大空間與完整安全配備，長期穩坐進口大型MPV熱門車款之一，尤其近年國內7人座需求持續增加，也讓Sienna在同級市場幾乎沒有太多直接對手。

隨著近期市場不斷傳出美製車有望迎來更具競爭力售價，包括福特、裕隆日產甚至TOYOTA都在積極布局美製車，這波TOYOTA Sienna現車促銷，也被視為美製進口車價格的前哨戰。

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