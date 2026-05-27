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TOYOTA新神車休旅準備上市「化身小RAV4」！配備外型比台灣更有料

▲TOYOTA Corolla Cross日本預計7月1日推出60週年！外型配備可是比台灣更有料。此為現行款示意。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla Cross日本預計7月1日推出60週年！外型配備可是比台灣更有料。此為現行款示意。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然台灣比日本市場早一步上市60週年TOYOTA Corolla Cross，不過日本母廠可是留有好菜還沒上桌，近來日本流出關鍵訊息，60週年TOYOTA Corolla Cross將於7月1日上市，外型不僅擁有越野取向的新套件，且內裝元素也會取自RAV4，讓Corolla Cross彷彿化身越野版的小RAV4！

▲TOYOTA Corolla Cross日本預計7月1日推出60週年！外型配備可是比台灣更有料。此為現行款示意。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規60週年Corolla Cross，外觀將以越野款作為特色。此為現行款。

Corolla車系60週年重頭戲Corolla Cross即將登場，日規7月1日上市將以全新「HEV Z Adventure」特別版對外溝通，不僅以紀念為名，更直接換上偏向戶外風格的專屬套件與配備升級。

這款 Corolla Cross HEV Z Adventure 最大亮點，就是外觀明顯走向更粗獷的越野化風格，車頭換上專屬前保桿設計與新式散熱格柵，同時加入防刮飾板強化視覺張力，搭配前後黑化廠徽與60週年紀念車貼，營造更具識別度的特仕氛圍，另外則升級為17吋霧面灰鋁圈，讓整體視覺更貼近戶外休旅定位，氣勢肯定不會輸學長RAV4 Adventure越野版。

▲TOYOTA Corolla Cross日本預計7月1日推出60週年！外型配備可是比台灣更有料。此為現行款示意。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝設計也有驚喜，導入與RAV4相同的配色。

內裝也有小心機，預期導入與RAV4相同的礦物綠主題鋪陳，營造出更具自然風格的座艙氛圍。座椅改採耐磨抗污的合成皮搭配織布混搭材質，強調實用性與機能表現，同時在儀表台、中控台與空調面板等處，加入鋼琴黑與煙燻銀飾板點綴，提升質感層次。此外，還可選配專屬TOYOTA車貼與特製前後保桿塗層，進一步強化個性化設定。

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