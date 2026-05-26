降價5萬！台灣馬自達推「Mazda2淬鍊版」64.9萬　搭舊換新5字頭入手

▲台灣馬自達推出Mazda2淬鍊版，建議售價64.9萬。（圖／翻攝自Mazda）

記者張慶輝／綜合報導

Mazda台灣馬自達今（26）日宣布，為旗下入門小車Mazda2推出全新淬鍊版車型，並開出64.9萬的建議售價，若搭配汰舊換新貨物稅減免，僅需5字頭就能入手日系精緻小車，在入門車價不斷上調的當下，讓預算型買家有更加輕鬆的選項。

▲淬鍊版相較過去的Midnight Edition，在外觀上僅取消了黑化的後視鏡蓋與車頂鯊魚鰭。（圖／翻攝自Mazda）

過去Mazda2以單一15S Midnight Edition車型在台販售，當時建議售價為69.9萬，而此次64.9萬的淬鍊版車型，取消了Midnight Edition的後視鏡蓋、車頂鯊魚鰭等多項黑化部件，保留燻黑蜂巢式水箱護罩搭配「魂動之翼」鍍鉻飾條，同時車內的座椅紅色車縫線與紅色冷氣出風口也沒有變動，依舊保有日式細膩質感的座艙氛圍。

▲車內的座椅紅色車縫線與紅色冷氣出風口均保留，並支援無線Apple CarPlay功能。（圖／翻攝自Mazda）

在用車便利性上，Mazda2標配Smart Keyless免鑰匙系統，並且在主流智慧型手機有線連接以外，還支援無線Apple CarPlay功能，讓日常用車體驗更加便利順暢。

▲動力維持1.5升4缸自然進氣引擎，可輸出116匹馬力。（圖／翻攝自Mazda）

Mazda2搭載1.5升4缸自然進氣引擎，可輸出116匹馬力與15.1公斤米扭力，搭配6速手自排變速箱，並有Skyactiv-Vehicle Dynamics車輛動態管理系統，以及前後碟煞配置，帶來更犀利的操控表現；防護性則是透過i-Activesense主動安全科技，帶來前行煞車輔助、車道偏移警示、盲點偵測與後車警示等功能，降低各種意外發生的可能。