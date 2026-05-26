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法拉利首款電動車發表「前iPhone設計師操刀」！身價上看2千萬、能坐5人

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

記者徐煜展／綜合報導

法拉利Ferrari於台灣時間5月26日早晨全球首發Luce旗下首款電動車，象徵法拉利燃油時代邁向電動世代的新篇章，別以為法拉利只會作超跑，這也是繼4人座Purosangue後，法拉利推出全球矚目的5人座車型，新車由前Apple傳奇設計師Jony Ive參與操刀，結合未來感造型與超過千匹馬力性能！

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲法拉利Luce身價上看新台幣2000萬，且還是傳奇蘋果iPhone設計師操刀。

法拉利Luce售價上看55萬歐元起，約新台幣2,013萬，預計2026年底開始交車，美國市場則會於2027年陸續展開販售，台灣市場相信未來應也不會缺席。

Luce在義大利文中有「光」的意思，與過往法拉利雙門跑車截然不同，Luce採用類似Shooting Brake跨界獵跑設定，擁有更高車身與更寬敞空間，甚至配置Ferrari首見的5人座布局與600公升大型行李廂，兼具奢華與實用需求，向金字塔大老闆買家招手。

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲跳脫過去只會做超跑思維，法拉利近年來有不少作品越來越實用。

外型設計由Ferrari Centro Stile團隊攜手LoveFrom工作室打造，背後核心人物正是前Apple首席設計師Jony Ive與Marc Newson，整體線條與現行Ferrari Purosangue有些神似，但加入更多空氣力學導向元素與大量玻璃材質，官方更宣稱其擁有Ferrari歷來最低風阻係數。

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲設計相當科技、豪華感兼具，且也強調與駕駛互動的回饋樂。

內裝也是Luce最大亮點之一，不同於現今許多電動車大量依賴觸控操作，Ferrari反而刻意保留大量實體按鍵與機械操作手感，包括類似戰鬥機風格的金屬撥桿、玻璃排檔介面與實體方向盤控制鍵，希望延續Ferrari過去強調「駕駛互動感」的品牌精神。

▲法拉利迎來旗下首款電動車！是輛馬力破千匹的5人座車款。（圖／翻攝自法拉利）

▲綜效輸出來到1,035匹馬力、續航530公里。

性能方面同樣沒有因電動化妥協，Luce採用4馬達四輪驅動架構，綜效輸出超過1,000匹馬力，0～100km／h加速僅需2.5秒，極速更超過310km／h。Ferrari也替新車導入主動式48V懸吊、四輪轉向與雙軸扭力分配系統，試圖在超過2,260公斤車重下，依然保有Ferrari招牌操控感。

電池部分搭載122kWh大容量電池組，WLTP續航力530公里，支援350kW快充。Ferrari甚至替Luce打造專屬聲浪系統，透過馬達震動與機械聲學，營造不同於一般電動車駕駛情緒體驗，可模擬出V12引擎聲浪情懷，官方坦言，Ferrari車迷非常重視「聲音」與「情感」，因此即便進入純電時代，也不打算讓Ferrari變成安靜無趣的交通工具。

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關鍵字：法拉利PurosangueSF90Urus休旅車超跑跑車Luce

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