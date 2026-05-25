賓利聯手社群名人「打造客製化超豪華休旅」！根本移動的溫暖木屋

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 日前正式發表一款與社交媒體名人「Gstaad Guy」合作的限量版車型 — Bentayga EWB Chalet Edition。此車由品牌內部專屬定制部門 Mulliner 操刀，融合阿爾卑斯山度假木屋的溫暖氛圍與現代汽車工藝，定位為「移動的高山寓所」。

外觀方面，Chalet Edition 採用名為「Light Tudor Grey」的手工噴塗車色，耗時約 60 小時完成。車身搭配青銅色調的 styling 套件，並於下緣飾以 Fireglow 紅色細條紋，營造出低調而富有層次的視覺效果。前翼子板除了設有專屬車型徽章，還加入 Gstaad Guy 標誌性圖案與小屋輪廓的雷射蝕刻設計，整體風格內斂且具辨識度。

內裝則聚焦於「溫暖與包覆感」，採用四座舒適座椅配置，並大量運用 Saddle 鞍皮革與粗花呢 (tweed) 材質。頭枕與靠墊上以紅綠色刺繡出阿爾卑斯花卉圖案，象徵瑞士傳統與家庭價值。中控與座椅嵌件亦透過低調的雷射蝕刻與徽飾，延續 Gstaad Guy 的個人美學。此外，車內搭載 Naim for Bentley 音響系統，並配備個人化的迎賓動態投影燈，強化「回家般」的儀式感。

Bentley Mulliner 首席設計師 Hugo R. Chizlett 表示，Gstaad Guy 對於車艙氛圍與材質有明確想法，團隊得以透過多種專屬紋理與飾面，在保留 Bentley 核心精神的前提下，完整呈現客戶個性。他指出，此車強調的是工藝、材質與氛圍，而非張揚的設計語言。

此車款將僅透過 Bentley Mulliner 獨家供應，並可選配附 Fireglow 滾邊與高山刺繡的馬鞍皮革行李廂護墊，以對應滑雪或海濱等不同使用場景。Bentley 官方表示，本車為 Gstaad Guy 首次與汽車品牌進行限量版合作，鎖定追求極致生活品味與頂級移動體驗的層峰客群。