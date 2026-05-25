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賓利聯手社群名人「打造客製化超豪華休旅」！根本移動的溫暖木屋

圖文／7Car 小七車觀點 

Bentley 日前正式發表一款與社交媒體名人「Gstaad Guy」合作的限量版車型 — Bentayga EWB Chalet Edition。此車由品牌內部專屬定制部門 Mulliner 操刀，融合阿爾卑斯山度假木屋的溫暖氛圍與現代汽車工藝，定位為「移動的高山寓所」。

Bentley Mulliner 攜手 Gstaad Guy 推出 Bentayga EWB「Chalet Edition」

外觀方面，Chalet Edition 採用名為「Light Tudor Grey」的手工噴塗車色，耗時約 60 小時完成。車身搭配青銅色調的 styling 套件，並於下緣飾以 Fireglow 紅色細條紋，營造出低調而富有層次的視覺效果。前翼子板除了設有專屬車型徽章，還加入 Gstaad Guy 標誌性圖案與小屋輪廓的雷射蝕刻設計，整體風格內斂且具辨識度。

Bentley Mulliner 攜手 Gstaad Guy 推出 Bentayga EWB「Chalet Edition」

Bentley Mulliner 攜手 Gstaad Guy 推出 Bentayga EWB「Chalet Edition」

Bentley Mulliner 攜手 Gstaad Guy 推出 Bentayga EWB「Chalet Edition」

內裝則聚焦於「溫暖與包覆感」，採用四座舒適座椅配置，並大量運用 Saddle 鞍皮革與粗花呢 (tweed) 材質。頭枕與靠墊上以紅綠色刺繡出阿爾卑斯花卉圖案，象徵瑞士傳統與家庭價值。中控與座椅嵌件亦透過低調的雷射蝕刻與徽飾，延續 Gstaad Guy 的個人美學。此外，車內搭載 Naim for Bentley 音響系統，並配備個人化的迎賓動態投影燈，強化「回家般」的儀式感。

Bentley Mulliner 攜手 Gstaad Guy 推出 Bentayga EWB「Chalet Edition」

Bentley Mulliner 攜手 Gstaad Guy 推出 Bentayga EWB「Chalet Edition」

Bentley Mulliner 攜手 Gstaad Guy 推出 Bentayga EWB「Chalet Edition」

Bentley Mulliner 首席設計師 Hugo R. Chizlett 表示，Gstaad Guy 對於車艙氛圍與材質有明確想法，團隊得以透過多種專屬紋理與飾面，在保留 Bentley 核心精神的前提下，完整呈現客戶個性。他指出，此車強調的是工藝、材質與氛圍，而非張揚的設計語言。

Bentley Mulliner 攜手 Gstaad Guy 推出 Bentayga EWB「Chalet Edition」

此車款將僅透過 Bentley Mulliner 獨家供應，並可選配附 Fireglow 滾邊與高山刺繡的馬鞍皮革行李廂護墊，以對應滑雪或海濱等不同使用場景。Bentley 官方表示，本車為 Gstaad Guy 首次與汽車品牌進行限量版合作，鎖定追求極致生活品味與頂級移動體驗的層峰客群。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利BentaygaChaletEdition特仕車休旅車汽車新車

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