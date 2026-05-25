Brabus「全新頂級GT超跑Bodo」問世！全球限量77台要價100萬歐元

圖文／7Car 小七車觀點

德國豪華汽車製造品牌 Brabus 近日於義大利科莫湖畔的 FuoriConcorso 活動中，正式發表全新高性能 Gran Turismo coupé — Brabus Bodo。該車型是為了紀念品牌創辦人 Bodo Buschmann 而打造，全球僅限量生產 77 台，基礎價格為 100 萬歐元，並以「Coachbuilt」手工車身與高強度碳纖維材質為核心技術，展現品牌在工藝與性能上的最高水準。Brabus 執行長 Constantin Buschmann 表示，這款車是其父親長年未竟的夢想，如今終於得以實現，並以「Bodo」之名向其傳奇致敬。

Brabus Bodo 的車身長 5,062mm、寬 2,027mm、高 1,305mm，車重僅 1,774 公斤，前後重量分佈為 50.2% 與 49.8%。除窗戶與全景玻璃車頂外，全車採用高強度碳纖維，並以預浸布製程與高壓釜固化技術打造，兼顧輕量化與結構剛性。車頭配備獨特的 LED 矩陣頭燈與 13 道垂直格柵的水箱護罩，內部整合 RAM-AIR 進氣管道。車側呈現低矮流線的輪廓，車尾則採用每側七組獨立 LED 單元組成的照明架構，並以碳纖維元素包覆。主動式空力系統包含可電動伸縮的兩段式尾翼，在時速 140 公里以上可啟動空氣煞車功能。

內裝方面，Brabus Bodo 以駕駛者為導向設計，採用黑色皮革與碳纖維元素鋪陳，座椅、方向盤、中控台與門板等處融入細緻的「Shell」菱格紋縫線與「Double-B」品牌徽飾。車內配備不鏽鋼迎賓踏板、繡有 Bodo Buschmann 簽名的門板，以及平底碳纖維方向盤與碳纖維踏板組。每部車均附有行李廂內專屬規格牌整合的區塊鏈數位產品護照，記錄車輛來源、規格與所有權變更，並隨車附贈皮革製 Brabus「Weekender」旅行袋。

動力系統方面，Brabus Bodo 搭載一具手工打造的 5.2 升 V12 雙渦輪增壓引擎，最大輸出功率達 1,000 匹馬力，峰值扭力為 1,200 牛頓米。引擎本體採用輕量化合金材質，搭配 Brabus 高性能渦輪系統、RAM-AIR 進氣箱與高效中央冷卻器。排氣系統為不鏽鋼材質，具備電子控制聲浪管理與四出尾管，尾管以 3D 金屬列印技術製造。性能表現方面，車輛由靜止加速至 100km/h 僅需 3.0 秒，0 至 200km/h 為 8.5 秒，0 至 300km/h 為 23.9 秒，電子限速極速為 360km/h。

底盤與制動系統部分，Brabus Bodo 採用前雙 A 臂、後多連桿懸吊結構，並與KW 合作開發電子控制鋁合金避震器，具備「Wet」、「GT」、「Sport」、「Sport+」與「Individual」五種駕駛模式，同時搭載前後軸升降系統，可將車身抬高約 25 毫米。煞車系統採用通風打孔碳陶瓷複合材質碟盤，前軸為 410mm 搭配六活塞卡鉗，後軸為 360mm 搭配四活塞卡鉗。輪圈為 21 吋 Brabus Monoblock Z-GT「Shadow Edition」鍛造式樣，搭配 Continental 專為本車開發的 SportContact 7 Force 高性能輪胎，前輪規格為 275/35 ZR21，後輪為 325/30 ZR21。

Brabus Bodo 透過全碳纖維車體、手工內裝、專屬開發的底盤與輪胎，以及區塊鏈技術的數位履歷，展現出品牌在超級跑車領域的完整開發能力。作為致敬創辦人的限量之作，該車型不僅在數據上達到頂尖水準，更以 77 台的稀有數量與高度客製化的訂製體驗，預計將成為 Brabus 品牌歷史上極具代表性的收藏級車款。