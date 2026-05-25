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Brabus「全新頂級GT超跑Bodo」問世！全球限量77台要價100萬歐元

圖文／7Car 小七車觀點 

德國豪華汽車製造品牌 Brabus 近日於義大利科莫湖畔的 FuoriConcorso 活動中，正式發表全新高性能 Gran Turismo coupé — Brabus Bodo。該車型是為了紀念品牌創辦人 Bodo Buschmann 而打造，全球僅限量生產 77 台，基礎價格為 100 萬歐元，並以「Coachbuilt」手工車身與高強度碳纖維材質為核心技術，展現品牌在工藝與性能上的最高水準。Brabus 執行長 Constantin Buschmann 表示，這款車是其父親長年未竟的夢想，如今終於得以實現，並以「Bodo」之名向其傳奇致敬。

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

Brabus Bodo 的車身長 5,062mm、寬 2,027mm、高 1,305mm，車重僅 1,774 公斤，前後重量分佈為 50.2% 與 49.8%。除窗戶與全景玻璃車頂外，全車採用高強度碳纖維，並以預浸布製程與高壓釜固化技術打造，兼顧輕量化與結構剛性。車頭配備獨特的 LED 矩陣頭燈與 13 道垂直格柵的水箱護罩，內部整合 RAM-AIR 進氣管道。車側呈現低矮流線的輪廓，車尾則採用每側七組獨立 LED 單元組成的照明架構，並以碳纖維元素包覆。主動式空力系統包含可電動伸縮的兩段式尾翼，在時速 140 公里以上可啟動空氣煞車功能。

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

內裝方面，Brabus Bodo 以駕駛者為導向設計，採用黑色皮革與碳纖維元素鋪陳，座椅、方向盤、中控台與門板等處融入細緻的「Shell」菱格紋縫線與「Double-B」品牌徽飾。車內配備不鏽鋼迎賓踏板、繡有 Bodo Buschmann 簽名的門板，以及平底碳纖維方向盤與碳纖維踏板組。每部車均附有行李廂內專屬規格牌整合的區塊鏈數位產品護照，記錄車輛來源、規格與所有權變更，並隨車附贈皮革製 Brabus「Weekender」旅行袋。

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

動力系統方面，Brabus Bodo 搭載一具手工打造的 5.2 升 V12 雙渦輪增壓引擎，最大輸出功率達 1,000 匹馬力，峰值扭力為 1,200 牛頓米。引擎本體採用輕量化合金材質，搭配 Brabus 高性能渦輪系統、RAM-AIR 進氣箱與高效中央冷卻器。排氣系統為不鏽鋼材質，具備電子控制聲浪管理與四出尾管，尾管以 3D 金屬列印技術製造。性能表現方面，車輛由靜止加速至 100km/h 僅需 3.0 秒，0 至 200km/h 為 8.5 秒，0 至 300km/h 為 23.9 秒，電子限速極速為 360km/h。

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

底盤與制動系統部分，Brabus Bodo 採用前雙 A 臂、後多連桿懸吊結構，並與KW 合作開發電子控制鋁合金避震器，具備「Wet」、「GT」、「Sport」、「Sport+」與「Individual」五種駕駛模式，同時搭載前後軸升降系統，可將車身抬高約 25 毫米。煞車系統採用通風打孔碳陶瓷複合材質碟盤，前軸為 410mm 搭配六活塞卡鉗，後軸為 360mm 搭配四活塞卡鉗。輪圈為 21 吋 Brabus Monoblock Z-GT「Shadow Edition」鍛造式樣，搭配 Continental 專為本車開發的 SportContact 7 Force 高性能輪胎，前輪規格為 275/35 ZR21，後輪為 325/30 ZR21。

Brabus Bodo 透過全碳纖維車體、手工內裝、專屬開發的底盤與輪胎，以及區塊鏈技術的數位履歷，展現出品牌在超級跑車領域的完整開發能力。作為致敬創辦人的限量之作，該車型不僅在數據上達到頂尖水準，更以 77 台的稀有數量與高度客製化的訂製體驗，預計將成為 Brabus 品牌歷史上極具代表性的收藏級車款。

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

全球限量 77 台，售價 100 萬歐元　Brabus 發表全新 Bodo 頂級 GT 跑車

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BrabusBodoGTGranTurismoCoupe雙門超跑跑車汽車新車

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