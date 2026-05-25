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163萬起！TOYOTA「大改款海力士皮卡車」預購開跑　科技力大升級

▲163萬起！TOYOTA「大改款海力士皮卡車」預購開跑　科技力大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA總代理和泰正式展開大改款Hilux預購活動。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者張慶輝／綜合報導

繼5／23搶先於小巨蛋現身後，TOYOTA總代理和泰今（25）也宣布，正式展開大改款Hilux皮卡車的預購活動，並開出163萬的預購價，若搭配汰舊換新補助可低至158萬；作為歷史悠久的強悍車款，這次Hilux大改款不僅外型有顯著變化，車內配備與科技元素也相較過去大幅提升，即使相較現號略有調漲仍是相當有誠意。

▲TOYOTA新一代Hilux進軍歐洲！導入柴油輕油電、電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大改款Hilux外型以「Cyber Sumo」為發想，車頭造型導入最新家族設計語彙。（圖／翻攝自TOYOTA）

此次Hilux在外型上以「Cyber Sumo」為發想，撮合了相撲選手的姿態與科技感，車頭採用更銳利的燈組造型，搭配TOYOTA字標以及蜂巢式水箱護罩，引擎蓋也更為高聳，車側則以俐落折線與18吋鋁圈，搭配後斗運動化Sport Bar與後方側踏板，在霸氣姿態之下兼顧了載貨與登車的實用性。

▲163萬起！TOYOTA「大改款海力士皮卡車」預購開跑　科技力大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內以雙12.3吋螢幕為主軸，輔以JBL音響組與高級皮革座椅等配備。（圖／翻攝自TOYOTA）

車內配備一如之前預告，與海外車型同步搭載12.3吋數位儀表與12.3吋影音主機，除了支援主流智慧型手機有線連接外，更提供Apple CarPlay無線連接能力，此外具備9支喇叭（附重低音）的JBL音響組、Qi無線充電座與高級皮革材質椅，也讓每次的用車體驗更加分。

▲163萬起！TOYOTA「大改款海力士皮卡車」預購開跑　科技力大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲MTS智慧型越野地形系統提供9種模式，搭配MTM智慧型越野顯示幕能輕鬆穿梭險境。（圖／翻攝自TOYOTA）

在科技方面，大改款Hilux搭載進化版MTS智慧型越野地形系統，提供9種越野模式（4H模式下5種、4L模式下4種），搭配具備底盤透視功能的MTM智慧型越野顯示幕，讓駕駛能輕鬆通過險境；另外全新升級的TOYOTA Safety Sense 3.0駕駛輔助，也提供全方位輔助功能，再加上全新導入的動態衡穩科技，透過底盤的多項變更，帶來更好的行路質感。

▲163萬起！TOYOTA「大改款海力士皮卡車」預購開跑　科技力大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲底盤結構與轉向系統也有大幅精進，帶來更優異的行路質感。（圖／翻攝自TOYOTA）

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