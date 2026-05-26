40萬有找！HONDA改款入門房車登場「台灣停產太可惜」　外型更帥又省油

▲台灣過去國民房車代表之一，HONDA City推出最新改款。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣過去曾國產販售的HONDA City，國外推陳出新已經來到第7代，近來印度市場更是率先推出第7代小改款，不僅外型更帥更有型，配備、安全科技也是應有盡有，售價更是新台幣40萬有找，讓台灣車迷直呼好羨慕！

▲HONDA City與TOYOTA Vios互為競爭對手，無奈台灣市場已經停產City。

過去在台灣60～70萬入門房車級距，TOYOTA Vios、HONDA City可說是同級最突出的存在，無奈受到休旅熱潮衝擊，台灣房車市場逐漸萎縮，HONDA City已經默默停產退出台灣市場，目前僅有TOYOTA Vios在入門房車市場一枝獨秀。

印度最新推出的小改款外觀變化不少，車頭換上新式樣保桿與黑化水箱護罩，搭配橫貫式LED日行燈，讓整體視覺更有新世代家族風格。車長也同步增加11mm來到4,594mm，營造出更修長的車身比例。新City在印度開出119.99萬～209.99萬印度盧比，換算約新台幣39.5萬～69.2萬元

▲HONDA City把重心放在印度、東南亞等市場，印度新改款提供多款活潑車色。

車尾同樣有不小幅度的調整，包含新Z字型LED尾燈、霧黑小鴨尾擾流設計，再加上全新16吋雙色切削鋁圈，讓原本偏向中庸的City，這次多了不少運動氣息，原廠也新增「Crystal Black Pearl」水晶珍珠黑新車色，提升新鮮感。

▲配備科技感提升，同時舒適配備也沒少。

座艙則是此次升級重點之一，小改款City除了既有黑、褐雙色內裝之外，新增更有豪華感的象牙白搭配黑色鋪陳，中控台導入10.1吋懸浮式觸控螢幕，並支援無線Apple CarPlay與Android Auto，前座還導入更舒適的通風座椅，以及HONDA Sensing安全防護、360度環景都沒少。

動力維持汽油與油電雙動力，一般車型搭載1.5升自然進氣引擎，可輸出121匹馬力與14.8公斤米扭力，搭配6速手排或CVT變速箱；e:HEV車型則由1.5升引擎、電動馬達與鋰電池組成油電系統，擁有更出色的油耗與行路質感表現。