大砍13萬！福斯「Golf旅行車」舊年式限時出清　掀背價買大空間

▲台灣福斯汽車為Golf Variant指定年式車型推出「限時春購價」優惠。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者張慶輝／綜合報導

Volkswagen台灣福斯汽車近期為Golf Variant旅行車推出「限時春購價」優惠，至5／31前指定MY25車型開出最低131.8萬起，與相同等級的Golf掀背車同價，若搭配汰舊換新補助可進一步下修至121.8萬，而車系中性能最強的Golf R Variant，更是直接大砍13萬，對於有空間需求、又想追求低重心的車迷來說，是一次入手好時機。

▲車系入門的280 eTSI Style，MY25年式車型從138.8萬降至131.8萬，R-Line車型也有相同降幅。（圖／翻攝自Volkswagen）

細看此次Golf Variant限時春購價優惠，車系入門的280 eTSI Style車型從原先的138.8萬降至131.8萬，雖是MY25車型，但也已經與掀背款的Golf eTSI Style同價，讓有空間需求的買家能無痛升級；而往上一階更為動感的280 eTSI R-Line，則是從148.8萬降至141.8萬，同樣有7萬的折扣，最頂的Golf R Variant則是從220.8萬降至207.8萬，13萬的降幅相當有感。

▲車系性能最頂級的R車型，MY25年式下修13萬，是這波最大降幅。（圖／翻攝自Volkswagen）

除了實際的售價調整之外，此次Golf Variant限時春購價也都還能再搭配政府汰舊換新貨物稅減徵，最高可享10萬元，以280 eTSI Style來說，入手價就直接降至121.8萬，另外福斯人禮遇計畫還提供白金卡會員現金購車補助2萬元，等於進一步壓低至120萬以內。

▲Golf Variant最大載物空間來到1,642公升，並保有低重心的優異操控特性。（圖／翻攝自Volkswagen）

作為好看又好用的旅行車，Golf Variant擁有最大1,642公升載物空間，搭配感應式電動尾門使用更便利，全車系標配Harman Kardon環繞音響，並有IQ.LIGHT LED Matrix矩陣頭燈與IQ.DRIVE駕駛輔助系統，280 eTSI R-Line以上車型標配大尺寸電動玻璃天窗，Golf R Variant更是具備333匹馬力與42.8公斤米扭力，僅需4.8秒就能完成0-100km/h加速。