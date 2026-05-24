ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Volvo攜手Google「發展AI駕駛輔助」！導入Gemini即時看見周遭環境

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo Cars 與 Google 日前宣布，雙方正合作開發新一代具備「情境感知」能力的駕駛輔助體驗，並在 Google I/O 大會上首次展示搭載 Google Gemini 模型攝影機整合技術的 Volvo EX60。這項世界首創的應用，在獲得駕駛人同意的前提下，讓 AI 能夠從車輛的視角即時「看見」並理解周圍環境，包括辨識路標、車道標線，甚至是查詢地標或餐廳資訊，為駕駛提供更具幫助的行車輔助。

Volvo 與 Google 攜手發展 AI 行車體驗，Gemini 模型即時辨識停車與路況

以停車場景為例，該系統能即時讀取與解讀停車標誌，協助駕駛快速了解該路段的停車限制、時間規定、許可證需求或充電規則。駕駛無需自行判斷是否可合法停車，系統會在必要時刻提供明確指引。Volvo Cars 全球軟體工程主管 Alwin Bakkenes 表示，EX60 提供了一個理想的平台來探索情境感知駕駛的未來，並強調與 Google 緊密合作，能更快將最新 AI 技術引入汽車環境。

Volvo 與 Google 攜手發展 AI 行車體驗，Gemini 模型即時辨識停車與路況

除了 AI 視覺辨識，Volvo 也將率先導入 Google Maps的「沉浸式導航」（Immersive Navigation）功能，提供全新的 3D 視角，讓駕駛更容易理解複雜道路與轉彎，尤其在建築密集的城市環境中特別實用。該系統同時提供更自然的語音導航，例如「經過這盞紅綠燈後，在圖書館後的下個路口左轉」，使語音指引與駕駛人實際所見的環境一致。Google Android for Cars 副總裁 Patrick Brady 表示，這項技術是 Google Maps 超過十年來最大的更新之一，將首先搭載於 Volvo EX60、EX90 與 ES90 車型。

這些功能背後仰賴 Gemini 模型的多模態理解能力（結合語音、影像與情境資訊）、EX60 的神經處理引擎（NPU）以及軟體定義的車輛架構。Volvo 同時附上相關免責說明，指出功能可能因訂閱方案而異，Gemini 為 AI 技術，仍有判斷錯誤的可能，且需駕駛人設定與授權。Volvo Cars 強調，這些概念展示的是未來 AI 駕駛體驗的早期樣貌，並將持續朝電動化與永續發展目標邁進，預計在 2040 年前達成淨零溫室氣體排放。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volvo沃爾沃EX60GoogleAI駕駛輔助體驗電動車休旅車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【神巧遇黃仁勳】網友嘴饞逛饒河夜市　幸運捕捉「野生AI教父」

推薦閱讀

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

最新文章

Volvo攜手Google發展AI駕駛輔助2026-05-24

Audi全新入門電動車測試中2026-05-24

TOYOTA大改款海力士皮卡車現身2026-05-24

福特宣布2029年前推出7款新車2026-05-24

台灣TOYOTA全新「大改款皮卡休旅」來了2026-05-23

周焦點／國產全新休旅開賣　TOYOTA大改款接單2026-05-23

高級版BMW全新4人座雙門跑車公開2026-05-23

Skoda最便宜入門電動休旅Epiq來了2026-05-23

小米高性能電動休旅車YU7 GT登場2026-05-22

新Mazda CX-30 Homura休旅試駕2026-05-22

熱門文章

Volvo攜手Google發展AI駕駛輔助2026-05-24

Audi全新入門電動車測試中2026-05-24

TOYOTA大改款海力士皮卡車現身2026-05-24

台灣現代「改款新7人座MPV接單2026-05-20

周焦點／國產全新休旅開賣　TOYOTA大改款接單2026-05-23

Skoda最便宜入門電動休旅Epiq來了2026-05-23

HONDA「豪華版CR-V」即將問世2026-05-19

新Mazda CX-30 Homura休旅試駕2026-05-22

HONDA「全新7人座休旅」定位CR-V之上2026-05-19

光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈2025-04-15

相關新聞

Audi「全新入門電動車」極寒＆風洞測試中！A2 e-tron預告秋季登場

Audi「全新入門電動車」極寒＆風洞測試中！A2 e-tron預告秋季登場

福特宣布「2029年前推出7款新車」！多能源乘用車＆商用車並行重整

福特宣布「2029年前推出7款新車」！多能源乘用車＆商用車並行重整

Google快速登入超方便？專家警告「一掛全崩潰」：恐波及所有服務

Google快速登入超方便？專家警告「一掛全崩潰」：恐波及所有服務

Skoda「最便宜入門電動休旅Epiq」來了！續航力440KM售價持平油車

Skoda「最便宜入門電動休旅Epiq」來了！續航力440KM售價持平油車

小米「高性能電動休旅車YU7 GT」登場！1003匹馬力2.92秒加速破百

小米「高性能電動休旅車YU7 GT」登場！1003匹馬力2.92秒加速破百

讀者迴響

熱門文章

Volvo攜手Google「發展AI駕駛輔助」！導入Gemini即時看見周遭環境

Volvo攜手Google「發展AI駕駛輔助」！導入Gemini即時看見周遭環境

Audi「全新入門電動車」極寒＆風洞測試中！A2 e-tron預告秋季登場

Audi「全新入門電動車」極寒＆風洞測試中！A2 e-tron預告秋季登場

TOYOTA「大改款海力士皮卡車」台灣驚喜現身！預售價曝光163萬起

TOYOTA「大改款海力士皮卡車」台灣驚喜現身！預售價曝光163萬起

台灣現代「改款新7人座MPV接單」導入全新1.6升油電！車型售價都曝光

台灣現代「改款新7人座MPV接單」導入全新1.6升油電！車型售價都曝光

周焦點／國產全新休旅開賣　TOYOTA大改款新車接單　賓士7人座上架

周焦點／國產全新休旅開賣　TOYOTA大改款新車接單　賓士7人座上架

Skoda「最便宜入門電動休旅Epiq」來了！續航力440KM售價持平油車

Skoda「最便宜入門電動休旅Epiq」來了！續航力440KM售價持平油車

HONDA「豪華版CR-V」即將問世！外型更帥、空間更大還有新油電

HONDA「豪華版CR-V」即將問世！外型更帥、空間更大還有新油電

新Mazda CX-30 Homura休旅試駕！不只帥而已　國產價就能買進口質感

新Mazda CX-30 Homura休旅試駕！不只帥而已　國產價就能買進口質感

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366