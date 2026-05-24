Volvo攜手Google「發展AI駕駛輔助」！導入Gemini即時看見周遭環境

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo Cars 與 Google 日前宣布，雙方正合作開發新一代具備「情境感知」能力的駕駛輔助體驗，並在 Google I/O 大會上首次展示搭載 Google Gemini 模型攝影機整合技術的 Volvo EX60。這項世界首創的應用，在獲得駕駛人同意的前提下，讓 AI 能夠從車輛的視角即時「看見」並理解周圍環境，包括辨識路標、車道標線，甚至是查詢地標或餐廳資訊，為駕駛提供更具幫助的行車輔助。

以停車場景為例，該系統能即時讀取與解讀停車標誌，協助駕駛快速了解該路段的停車限制、時間規定、許可證需求或充電規則。駕駛無需自行判斷是否可合法停車，系統會在必要時刻提供明確指引。Volvo Cars 全球軟體工程主管 Alwin Bakkenes 表示，EX60 提供了一個理想的平台來探索情境感知駕駛的未來，並強調與 Google 緊密合作，能更快將最新 AI 技術引入汽車環境。

除了 AI 視覺辨識，Volvo 也將率先導入 Google Maps的「沉浸式導航」（Immersive Navigation）功能，提供全新的 3D 視角，讓駕駛更容易理解複雜道路與轉彎，尤其在建築密集的城市環境中特別實用。該系統同時提供更自然的語音導航，例如「經過這盞紅綠燈後，在圖書館後的下個路口左轉」，使語音指引與駕駛人實際所見的環境一致。Google Android for Cars 副總裁 Patrick Brady 表示，這項技術是 Google Maps 超過十年來最大的更新之一，將首先搭載於 Volvo EX60、EX90 與 ES90 車型。

這些功能背後仰賴 Gemini 模型的多模態理解能力（結合語音、影像與情境資訊）、EX60 的神經處理引擎（NPU）以及軟體定義的車輛架構。Volvo 同時附上相關免責說明，指出功能可能因訂閱方案而異，Gemini 為 AI 技術，仍有判斷錯誤的可能，且需駕駛人設定與授權。Volvo Cars 強調，這些概念展示的是未來 AI 駕駛體驗的早期樣貌，並將持續朝電動化與永續發展目標邁進，預計在 2040 年前達成淨零溫室氣體排放。