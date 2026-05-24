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Audi「全新入門電動車」極寒＆風洞測試中！A2 e-tron預告秋季登場

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 於 2026 年秋季將推出全新純電入門級車型 A2 e-tron，進一步擴充品牌在緊湊型電動車市場的產品陣容。該車型將於 Ingolstadt 生產，目標是降低消費者進入高階電動車市場的門檻。Audi 執行長 Gernot Döllner 在年度媒體會議上表示，A2 e-tron 是品牌邁向全電動未來的重要一步，目前原型車正於多種環境下進行最終測試。

Audi A2 e-tron 極寒與風洞測試公開，2026 年秋季正式登場

在瑞典拉普蘭的極寒環境中，A2 e-tron 於結冰湖面與雪地進行冬季測試，重點包括驅動動態、熱管理系統與電池效能。測試團隊針對電動驅動系統、煞車控制與懸吊之間的協調進行細部調整，以確保車輛在極端低溫下仍能提供穩定的行駛表現與典型的 Audi 駕駛體驗。

Audi A2 e-tron 極寒與風洞測試公開，2026 年秋季正式登場

Audi 技術發展部門的風洞測試設施中，A2 e-tron 在最高時速 300 公里的風速、以及可達 235 公里時速的滾動道路平台上，接受空氣力學、噪音與熱穩定性的精密檢測。該車獨特的車頂線條不僅賦予其強烈的視覺辨識度，也成為優異風阻表現的關鍵結構，測試結果將用於量產版的最終調校。

Audi A2 e-tron 極寒與風洞測試公開，2026 年秋季正式登場

Audi A2 e-tron 極寒與風洞測試公開，2026 年秋季正式登場

在德國巴伐利亞的 Altmühl Valley 區域，開發團隊利用當地多變的坡度、路面條件與狹窄彎道，測試 A2 e-tron 的懸吊系統與駕駛輔助功能。這階段的重點在於驗證車輛於一般道路與日常使用情境下的穩定性與實用性，確保技術開發能符合實際用車需求。

A2 e-tron 將於 Audi Ingolstadt 總部生產，象徵該公司在德國與歐洲生產據點轉型的重要進程。Audi 表示，歷經 2024 與 2025 年推出超過 20 款新車後，品牌已擁有業界最年輕的產品陣容，涵蓋純電動緊湊型車至高階大型車款。2026 年將持續此一發展路線，同時也預告將以廠隊身份進軍一級方程式賽車，展現其賽車運動基因。

Audi A2 e-tron 極寒與風洞測試公開，2026 年秋季正式登場

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪A2e-tron電動車入門汽車新車

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