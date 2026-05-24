TOYOTA「大改款海力士皮卡車」台灣驚喜現身！預售價曝光163萬起

▲TOYOTA大改款Hilux皮卡車於小巨蛋舉辦的音樂活動上驚喜現身。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台北報導

才傳出業務端即將展開預接單的TOYOTA「海力士」Hilux皮卡車大改款，近期驚喜於台灣現身！5／23於小巨蛋舉行的音樂活動中，TOYOTA總代理和泰作為該活動的主要贊助商之一，選擇將還未上市的大改款Hilux擺上主舞台，不僅讓現場車迷與歌迷得以先睹為快，同時也意味著大改款Hilux已經距離正式發表不遠了。

▲相較於海外首發時以悍野金作為主打色，在台首次現身的Hilux為晶燦紅。圖為海外車型僅供參考。（圖／翻攝自TOYOTA）

日前經銷端傳出將於5／30展開大改款Hilux預接單活動，並給出163萬起的預售價，車色將有鉑霧灰、晶燦紅、星燦銀、鉑鑽白與悍野金等5種選項；相較於海外發表時將悍野金作為廣宣主打色，在台灣首次現身的展車則是晶燦紅，輔以銀色前下護板、黑色輪拱與黑色貨斗架等點綴，整體姿態看上去更顯霸氣。

▲無論是車內的雙12.3吋螢幕、還是TSS 3.0，都是這次大改款Hilux的科技升級重點。圖為海外車型僅供參考。（圖／翻攝自TOYOTA）

此次大改款Hilux不僅外型換上新世代TOYOTA家族設計語彙外，科技的升級更是有感，車內換上12.3吋數位儀表搭配12.3吋中央觸控螢幕，並升級為9支喇叭的JBL音響系統；安全科技則從TOYOTA Safety Sense 2.0升級至3.0，提供主流等級的安全防護與駕駛輔助功能，再加上EPB電子手煞車與Autu Hold功能，日常駕駛更輕鬆省力。

▲包括EPB電子手煞車附Auto Hold、以及改採EPS電子輔助轉向，都能帶來更輕鬆的用車體驗。圖為海外車型僅供參考。（圖／翻攝自TOYOTA）

動力雖維持2.8升4缸柴油渦輪引擎，維持204匹馬力與51公斤米扭力輸出，搭配6速手自排與可切換式四驅系統等，不過操控上有所變化，將轉向系統從原先的VFC可變流量控制改為EPS電子輔助轉向，帶來更輕盈的轉打手感，另外MTS智慧地形越野系統與MTM多地形監視系統，也能幫助駕駛安心通過各種險境。