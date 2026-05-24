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福特宣布「2029年前推出7款新車」！多能源乘用車＆商用車並行重整

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 近日在奧地利薩爾茲堡舉行的歐洲經銷商與合作夥伴大會中，正式公布未來三年的歐洲發展藍圖，揭示全新的「Ready Set Ford」品牌平台。這項全球品牌策略聚焦三大核心領域，包括商業工作用途 (Build)、性能駕馭 (Thrill) 以及戶外冒險 (Adventure)，並將成為 Ford 未來歐洲產品與行銷的主要方向。

▲Ford 近日在奧地利薩爾茲堡舉行的歐洲經銷商與合作夥伴大會中，正式公布未來三年的歐洲發展藍圖，揭示全新的「Ready Set Ford」品牌平台。

針對歐洲乘用車產品線部分，Ford 將大規模重整，重新結合其百年拉力賽傳承與越野基因，打造更符合歐洲市場需求的新世代乘用車。該廠計畫在 2029 年底前於歐洲推出 5 款全新乘用車，其中包括一款全新 Ford Bronco 家族成員。這款新車將採用多能源動力架構，定位為小型越野 SUV，並預計自 2028 年起於西班牙瓦倫西亞工廠投產。此外，Ford 還將推出一款全新小型純電掀背車與小型純電 SUV，主打賽道科技下放道路的駕駛樂趣與動態表現，並以歐洲蜿蜒山路、石板街道與狹窄都市環境作為主要開發目標。Ford 也規劃再追加 2 款跨界休旅車型，完整建立新世代歐洲乘用車陣容。

▲針對歐洲乘用車產品線部分，Ford 將大規模重整，重新結合其百年拉力賽傳承與越野基因，打造更符合歐洲市場需求的新世代乘用車。該廠計畫在 2029 年底前於歐洲推出 5 款全新乘用車，其中包括一款全新 Ford Bronco 家族成員。

商用車產品線方面，Ford 未來幾年將大幅擴充歐洲商用車與乘用車陣容。其中最受矚目的新車之一，便是全新的 Ford Ranger Super Duty。這款車將鎖定消防、林業、礦業與軍事等高負載需求市場，最大總結合重量可達 8 噸，拖曳能力達 4.5 噸，並擁有接近2噸的載重能力。Ford 表示，歐洲政府與軍工改裝業者近年對現成高耐久軍規車輛需求快速增加，而 Ranger Super Duty 正是因應這類需求而誕生。車輛標配強化懸吊、底盤防護與高離地高度，同時保有 Ranger 車系原有的舒適性與科技配備。另一款新商用車則是專為城市純電化政策打造的 Ford Transit City。這款純電廂型車主要鎖定歐洲日益增加的低排放與零排放城市區域，並以簡化車型與降低成本為開發核心。Ford 規劃提供三種車型版本，包括底盤車型，方便企業進行各類車體改裝，預計今年稍晚正式上市。

▲Ford 歐洲總裁 Jim Baumbick 表示，Ford 未來在歐洲的重點不只是販售車輛，而是提供完整的移動與生產力生態系。

Ford 歐洲總裁 Jim Baumbick 表示，Ford 未來在歐洲的重點不只是販售車輛，而是提供完整的移動與生產力生態系。該廠的 Ford Pro 商用車部門已經從傳統車輛製造商，轉型為企業生產力合作夥伴。目前 Ford Pro 已連續 11 年成為歐洲商用車市場銷售冠軍，而 Ford 也希望進一步透過軟體與數據服務擴大競爭優勢。Ford 指出，自 2019 年起，所有 Ford Pro 商用車均內建聯網模組，如今歐洲已有超過 120 萬名用戶連線，每天產生接近 600 萬筆車輛狀態數據訊號。透過預測性維修與遠端監測，Ford 表示 2025 年已協助企業客戶額外增加近 100 萬天的車輛正常運作時間。Ford 也宣布，這套原本主要服務大型車隊的系統，如今將擴展至中小企業。透過新的 Dealer Uptime Services，經銷商可主動監測車況、提前準備零件與維修工位，甚至在故障發生前就通知客戶。根據初步測試結果，維修時間最多可縮短 50%，且 80% 的維修案例能提前預測。

▲Ford 全球品牌策略聚焦三大核心領域，包括商業工作用途 (Build)、性能駕馭 (Thrill) 以及戶外冒險 (Adventure)，並將成為 Ford 未來歐洲產品與行銷的主要方向。

Ford 近年來在歐洲市場面臨電動化轉型壓力，既有的長期產品又陸續停產，如今透過全新的品牌策略，準備進行反攻，至於國內市場是否有望導入接下來推出的新車款，本站將持續追蹤。

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關鍵字：Ford福特汽車新車電動車越野車歐洲

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