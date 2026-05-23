高級版BMW「全新4人座雙門跑車」公開！預告2027年推出首款量產車型

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 於 2026 年 Concorso d'Eleganza Villa d'Este 經典車展上，正式揭曉 Vision BMW Alpina 設計研究車型。這款車身長度達 5,200 mm、採用低趴寬體與長斜背線條的四座 Coupé，並非量產預告，而是一次品牌哲學的當代詮釋。BMW Group 設計總監 Adrian van Hooydonk 表示，Alpina 始終代表一種特定的性能與精緻思維 — 速度與舒適並非對立，而是互補。這款 Vision 車型的任務，正是以現代而自律的設計語言，延續並昇華這份品牌遺產。

在外觀上，Vision BMW Alpina 以「鯊魚鼻」重新詮釋了 BMW 經典的雙腎型水箱護罩，將其轉化為立體雕塑，並在內側低調融入自 1974 年以來即為品牌標誌的 Deco-line 細紋。車側以一條傾斜 6 度的「速度特徵線」貫穿車頭至車尾，創造出靜止中仍具動勢的視覺效果。最值得注意的細節，是新型的 Deco-line 被「埋入」透明烤漆之下，觀眾需近距離細看才會發現，展現了設計團隊所謂的「第二層閱讀」美學原則。

內裝方面，Vision BMW Alpina 以建築式的量體規劃為核心，6 度特徵線持續延伸至車室，劃分出深色上層與淺色下層。全粒面皮革選自阿爾卑斯山區的皮革供應商，金屬部件則採用製錶級的倒角打磨技術，結合緞面與拋光兩種質感。控制車輛動態的按鍵與旋鈕採用透明水晶材質，強調駕駛體驗本身即是最核心的價值。後座中央扶手內，更隱藏一組自動升起的玻璃水杯與刻有 20 條 Deco-line 的 Alpina 水晶杯，杯緣同樣具備 6 度傾角，由磁吸機制固定並輔以柔和背光。

在動態設定上，這款概念車保留了 Alpina 經典的「Comfort+」模式，較一般BMW 舒適設定更為柔韌細膩。創辦人 Burkard Bovensiepen 曾於耐力賽中發現，駕駛者的舒適度直接影響其速度表現，因此寧可增加座椅襯墊也不願輕量化。此理念同樣貫穿於Vision BMW Alpina。此外，車內的 BMW Panoramic iDrive 與副駕駛座螢幕，也針對 Alpina 品牌專屬開發數位介面，Heritage 藍與綠的色彩強度會隨著駕駛模式由 Comfort+ 切換至 Speed 模式而逐漸加深，背景圖像更精確描繪了從 Alpina 發源地 Buchloe 向南望去的阿爾卑斯山景。

BMW 集團於 2026 年正式將 BMW Alpina 納為集團內獨立品牌，定位介於 BMW 與 Rolls-Royce 之間。BMW Alpina 負責人 Oliver Viellechner 指出，品牌核心價值 — 速度、舒適與精緻 — 將在未來車款中持續深化，而首款市售車型將以 7 Series 為基礎開發，預計於 2027 年正式推出。Vision BMW Alpina 不僅是對過去 B7 Coupé 等經典車款的致敬，更宣示了這個德國頂級改裝品牌在進入集團體系後，仍將保持其獨特的低調奢華與工程哲學。