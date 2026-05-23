Skoda「最便宜入門電動休旅Epiq」來了！續航力440KM售價持平油車

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda Auto 日前正式發表全新純電動車型 Epiq，定位為品牌最親民的全電動入門級車款。該車型以緊湊的車身尺碼、寬敞的車室空間與實用機能為核心訴求，目標是讓更多消費者能夠踏入電動車市場。原廠表示，在許多市場中，入門版 Epiq 的售價已能與同廠燃油車款 Kamiq 達到持平水準，進一步強化了 Škoda 在歐洲電動車市場的競爭力。Epiq 也是 Škoda 首款採用新一代 MEB+ 電動平台的前輪驅動量產車型，並首次完整導入 Modern Solid 設計語彙。

在外觀設計上，Epiq 是 Škoda 首款完整採用 Modern Solid 設計語彙的量產車型，整體線條簡潔且強調功能性的視覺感受。車頭採用亮黑色 Tech-Deck Face 面板，並首次在量產車上出現 T 字型 LED 頭燈組，此設計將成為未來 Škoda SUV 家族的識別元素之一。車側以高腰線與寬闊的下半部車身營造穩重姿態，車尾則以 T 字型尾燈與 Škoda 品牌字樣相互呼應。原廠指出，透過主動式冷卻進氣柵、氣簾、平整化底盤與空力優化輪圈等多項設計，Epiq 的風阻係數達到 0.275，有助於降低能源消耗。

內裝部分，Epiq 延續 Modern Solid 的簡約佈局，強調直覺化的操作介面與耐用材質。儘管車身長度僅 4,171 mm，原廠宣稱後廂容積可達 475 公升，在同級市場中具備競爭力。此外，引擎室下方另提供 25 公升的前行李廂（frunk），車內門板、中央扶手與手套箱等處的儲物空間合計超過 28 公升。Epiq 也是 Škoda 首款完全採用非動物性材質的量產車型，座椅織物由 100% 再生聚酯纖維製成，內裝飾板則採用名為 Techtona 的高品質皮革替代材料。全車共使用超過 34 公斤的回收材料。車內搭載 13 吋 Android 基礎資訊娛樂系統，支援第三方應用程式如 Spotify、YouTube 與 Google Maps，並可透過 MyŠkoda App 進行遠端車輛控制、充電管理與空調預冷或預熱。原廠亦規劃於後續軟體更新中加入手機數位鑰匙功能，讓車主能以 iPhone 或 Android 裝置進行解鎖與啟動。

動力與續航方面，Epiq 提供 35、40 與 55 三種輸出等級，皆採前輪驅動設定。其中 Epiq 35 與 40 搭載 38.5 kWh（淨容量 37.5 kWh）磷酸鐵鋰電池，最大輸出分別為 85 kW 與 99 kW，續航里程約 310 公里；Epiq 55 則搭載 55 kWh（淨容量 51.5 kWh）鎳錳鈷電池，輸出達 155 kW，最大續航里程約 440 公里。在直流快充條件下，Epiq 55 可在約 24 分鐘內將電量自 10% 充至 80%。此外，Epiq 支援雙向充電功能，可對外供應電力，並在 B 模式下提供完整單踏板駕駛機能，駕駛可依需求調整動能回收強度。安全配備方面，Epiq 將 Front Assist、Side Assist、Lane Assist 與交通號誌辨識列為標準配備，並標配七具氣囊（含前座中央氣囊），選配項目則包含 Travel Assist 3.0 等進階輔助系統。

Škoda Epiq 的問世不僅填補了品牌在入門純電市場的產品空缺，更以 MEB+ 平台、前驅架構與緊湊尺碼展現出不同於 Enyaq 與 Elroq 的產品定位。其在續航力、充電效率與空間機能之間取得了實際導向的平衡，同時透過 Modern Solid 設計語彙與非動物性材質的應用，呼應當前歐洲市場對於永續與簡約風格的期待。Epiq 能否延續 Škoda 在燃油時代於入門休旅級距的銷售優勢，仍有待上市後的市場反應驗證，但就現有規格與定位而言，確實為有意嘗試電動車的消費者提供了一個更具親和力的選擇。