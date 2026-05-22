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小米「高性能電動休旅車YU7 GT」登場！1003匹馬力2.92秒加速破百

圖文／7Car 小七車觀點

小米汽車日前正式推出全新性能 SUV 車型 — YU7 GT。該車型以人民幣 389,900 元的起售價進入市場，憑藉強悍的動力性能、豪華質感座艙與賽道級底盤配置，直接挑戰高端電動 SUV 市場。

具 1,003 匹馬力，2.92 秒破百！　小米 YU7 GT 正式登場

YU7 GT提供五種車色，分為四大系列：「緋紅紅」（運動）、「火山灰」（豪華）、「黑曜黑」與「珍珠白」（經典），以及「鈦金屬」（時尚）。外觀與內裝均可選配大量碳纖維件，包括 24K 金碳纖維廠徽。車內採用 2.3 平方公尺的 Alcantara 材質包覆，標準配備四座按摩功能、具備 99.85% 遮光率的智慧調光天幕，以及透過多層 PVB 隔音玻璃與超過 30 項隔音升級所達成的「超靜音」車艙。音響系統則為 25 揚聲器豪華配置，支援主動降噪（ANC）與 Dolby Atmos。

具 1,003 匹馬力，2.92 秒破百！　小米 YU7 GT 正式登場

具 1,003 匹馬力，2.92 秒破百！　小米 YU7 GT 正式登場

具 1,003 匹馬力，2.92 秒破百！　小米 YU7 GT 正式登場

具 1,003 匹馬力，2.92 秒破百！　小米 YU7 GT 正式登場

具 1,003 匹馬力，2.92 秒破百！　小米 YU7 GT 正式登場

核心動力採用小米自研的 V8s EVO 馬達，最高轉速達 28,000 rpm，並搭載自製碳化矽（SiC）功率模組，使功率提升 5.9%。該馬達效率達 98.38%，搭配 0.15 mm 超薄定轉子矽鋼片。整車最大功率為 1,003 PS，0至100 km/h加速僅需2.92秒，極速可達 300 km/h。電池方面，採用 101.7 kWh 三元鋰電池與 897V SiC 高電壓平台，充電 15 分鐘可補充 570 公里續航，CLTC 綜合續航為 705 公里。

底盤部分，YU7 GT搭載「蛟龍底盤大師版」，並於紐柏林賽道完成調校。配備雙閥CDC減震器、封閉式雙腔氣壓彈簧，以及可在毫秒內分配後輪動力的電子限滑差速器（eLSD）。煞車系統方面，採用賽道級碳陶瓷碟盤與Akebono高性能卡鉗（前六活塞、後四活塞），100-0 km/h煞車距離僅32.9公尺，且能在連續十次180-0 km/h煞停後仍保持性能不衰減。

具 1,003 匹馬力，2.92 秒破百！　小米 YU7 GT 正式登場

總體而言，小米 YU7 GT 憑藉其強悍的動力性能、豪華感濃厚的內裝鋪陳，以及源自賽道調校的底盤與制動系統，展現出小米進軍高性能電動 SUV 市場的決心。從三電系統到靜肅性設計，各項規格皆指向高端市場競品，也為消費者提供了人民幣 40 萬元級距中極具話題性的新選擇。

具 1,003 匹馬力，2.92 秒破百！　小米 YU7 GT 正式登場

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小米XiaomiYU7GT電動休旅車SUV高性能跑旅汽車新車

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