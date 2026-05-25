TOYOTA全新休旅歐洲開賣「空間超大更勝RAV4」！台灣導入機率高

▲TOYOTA bZ4X Touring英國上架！主打寬敞實用的大空間。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA bZ電動車版圖重要一環，全新bZ4X Touring已經於歐洲英國上架，提供2種動力可選，bZ4X Touring利用電動車平台優勢，帶來比油車RAV4更寬敞舒適的大空間，且這輛矚目的新世代電動車，未來台灣導入機率頗高！

▲bZ4X採74.7kWh電池組，WLTP續航力591公里。

bZ4X Touring 提供單馬達前驅與雙馬達四驅版本，皆搭載74.7kWh電池組，其中前驅車型具備約224匹馬力輸出，四驅版本則進一步提升至約380匹水準，英國開價45,995英鎊，折合新台約194萬；四驅車型售價51,695英鎊，折合新台幣219萬。

▲bZ4X Touring空間比bZ4X更討喜，更具備豐富的置物空間規劃。

bZ4X Touring尺碼來到4,830×1,860×1,620 mm，比bZ4X更修長也更寬敞，也比台灣熟悉的RAV4更大。外觀設計延續bZ系列的俐落輪廓，前後保桿以防刮材質強化野外風格，並標配行李架，強打戶外休閒產品定位。

空間透過跨界旅行車車格化進一步強化載物能力，整體尺碼也比一般 bZ4X 更大，車內後廂空間獲得明顯提升，鎖定歐洲市場相當重視的家庭與戶外用車需求，同時維持品牌近年慣用的科技化座艙鋪陳。

事實上，bZ4X Touring雙生車就是速霸陸Subaru Trailseeker，而Trailseeker已經在台灣原廠計劃中，雖然和泰尚未表態bZ4X Touring導入規劃，但作為重點的新生代電動車產品，相信會是接下來發展重心。