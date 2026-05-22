ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」！入門2.0汽油沒了、台灣第3季見

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

繼歐洲、北美市場之後，日本迎來新一代Mazda CX-5上市，台灣則預計第3季導入，隨著日本揭開CX-5車型編成動力，可視為台灣規格參考依據，入門的2.0升汽油目前海外都不再提供，都僅有2.5升排氣量動力選擇！

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲日規具有前驅、四驅車型可選，僅有2.5升輕油電動力。

日規新一代CX-5共有S、G、L三種等級，除了前驅，另有4WD四驅可選，售價3,300,000～4,306,500日圓，折合新台幣約65～85萬，日本原廠表示月販售目標2,000台。

日規CX-5接下來與台灣市場動向相關，當地採單一的2.5升e-SKYACTIV輕油電動力，與歐洲相同，不過日規擁有178匹馬力、24.2公斤米扭力，帳面數據比歐洲141匹馬力略高，平均油耗前驅15.2km/L、四驅為14.2km/L。

台灣市場已針對現行款CX-5作最後出清，由於海外目前都只有2.5升動力，在稅金考量下，末代的2.0升CX-5或許是現在入手的好時機。

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲配備豪華感與CX-60不相上下。

新一代CX-5展現比過往更濃厚的科技豪華感，全車系標配LED頭尾燈、10.25吋數位儀錶、12.9吋中央觸控螢幕、無線充電、360度環景、雙前座加熱與L2駕駛輔助系統；中階車型進一步追加電動尾門、駕駛座電動調整、方向盤加熱及HUD抬頭顯示器。

至於頂規版本則升級15.6吋大型觸控螢幕、真皮座椅、副駕駛座電調、前座通風、後座加熱、換檔撥片、Bose音響、感應式電動尾門與ALH智慧頭燈等配備，電動天窗則列為頂規專屬選配項目。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20CX-5

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周杰倫被嗆「咬字不清楚」　「混好久演藝圈」他笑：報意思

推薦閱讀

LEXUS「新油電7人座MPV」註冊曝光！比入門更會跑、有望成主力車型

LEXUS「新油電7人座MPV」註冊曝光！比入門更會跑、有望成主力車型

大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」！入門2.0汽油沒了、台灣第3季見

大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」！入門2.0汽油沒了、台灣第3季見

勞斯萊斯「最新私人委託訂製休旅車」亮相！國際知名藝術家親手參與

勞斯萊斯「最新私人委託訂製休旅車」亮相！國際知名藝術家親手參與

Skoda參與賽車125周年「推最強Fabia特仕版」！馬力強化外觀也更殺

Skoda參與賽車125周年「推最強Fabia特仕版」！馬力強化外觀也更殺

Focus下架銷量最強接班人！福特Territory特仕車將完售　

Focus下架銷量最強接班人！福特Territory特仕車將完售　

142.8萬「進口7人座MPV」！台灣福斯新年式Touran上架　賣完就沒了

142.8萬「進口7人座MPV」！台灣福斯新年式Touran上架　賣完就沒了

最新文章

LEXUS「新油電7人座MPV」註冊曝光2026-05-22

大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」2026-05-22

勞斯萊斯私人委託訂製休旅車亮相2026-05-22

Skoda推最強Fabia特仕版限量125輛2026-05-21

福特Territory特仕車將完售2026-05-21

台灣福斯新年式Touran上架2026-05-21

台灣百萬有找「國產電動車僅剩1款」2026-05-21

HONDA「新CR-V雙生休旅」海外開賣2026-05-21

鴻華先進「第2款國產電動車」接單2026-05-20

「TOYOTA新休旅現身測試」外觀、內裝升級2026-05-20

熱門文章

勞斯萊斯私人委託訂製休旅車亮相2026-05-22

Skoda推最強Fabia特仕版限量125輛2026-05-21

台灣現代「改款新7人座MPV接單2026-05-20

HONDA「新CR-V雙生休旅」海外開賣2026-05-21

大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」2026-05-22

台灣百萬有找「國產電動車僅剩1款」2026-05-21

福特Territory特仕車將完售2026-05-21

台灣福斯新年式Touran上架2026-05-21

福特策略大轉彎！Fiesta、Focus即將回歸2026-05-19

LEXUS「新油電7人座MPV」註冊曝光2026-05-22

相關新聞

勞斯萊斯「最新私人委託訂製休旅車」亮相！國際知名藝術家親手參與

勞斯萊斯「最新私人委託訂製休旅車」亮相！國際知名藝術家親手參與

Focus下架銷量最強接班人！福特Territory特仕車將完售　

Focus下架銷量最強接班人！福特Territory特仕車將完售　

142.8萬「進口7人座MPV」！台灣福斯新年式Touran上架　賣完就沒了

142.8萬「進口7人座MPV」！台灣福斯新年式Touran上架　賣完就沒了

台灣百萬有找「國產電動車僅剩1款」！納智捷n7將退場、MG4上市仍卡關

台灣百萬有找「國產電動車僅剩1款」！納智捷n7將退場、MG4上市仍卡關

HONDA「新CR-V雙生休旅」海外開賣新台幣61萬！比台灣便宜近40萬

HONDA「新CR-V雙生休旅」海外開賣新台幣61萬！比台灣便宜近40萬

讀者迴響

熱門文章

勞斯萊斯「最新私人委託訂製休旅車」亮相！國際知名藝術家親手參與

勞斯萊斯「最新私人委託訂製休旅車」亮相！國際知名藝術家親手參與

Skoda參與賽車125周年「推最強Fabia特仕版」！馬力強化外觀也更殺

Skoda參與賽車125周年「推最強Fabia特仕版」！馬力強化外觀也更殺

台灣現代「改款新7人座MPV接單」導入全新1.6升油電！車型售價都曝光

台灣現代「改款新7人座MPV接單」導入全新1.6升油電！車型售價都曝光

HONDA「新CR-V雙生休旅」海外開賣新台幣61萬！比台灣便宜近40萬

HONDA「新CR-V雙生休旅」海外開賣新台幣61萬！比台灣便宜近40萬

大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」！入門2.0汽油沒了、台灣第3季見

大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」！入門2.0汽油沒了、台灣第3季見

台灣百萬有找「國產電動車僅剩1款」！納智捷n7將退場、MG4上市仍卡關

台灣百萬有找「國產電動車僅剩1款」！納智捷n7將退場、MG4上市仍卡關

Focus下架銷量最強接班人！福特Territory特仕車將完售　

Focus下架銷量最強接班人！福特Territory特仕車將完售　

142.8萬「進口7人座MPV」！台灣福斯新年式Touran上架　賣完就沒了

142.8萬「進口7人座MPV」！台灣福斯新年式Touran上架　賣完就沒了

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366