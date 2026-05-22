大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」！入門2.0汽油沒了、台灣第3季見

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

繼歐洲、北美市場之後，日本迎來新一代Mazda CX-5上市，台灣則預計第3季導入，隨著日本揭開CX-5車型編成動力，可視為台灣規格參考依據，入門的2.0升汽油目前海外都不再提供，都僅有2.5升排氣量動力選擇！

▲日規具有前驅、四驅車型可選，僅有2.5升輕油電動力。

日規新一代CX-5共有S、G、L三種等級，除了前驅，另有4WD四驅可選，售價3,300,000～4,306,500日圓，折合新台幣約65～85萬，日本原廠表示月販售目標2,000台。

日規CX-5接下來與台灣市場動向相關，當地採單一的2.5升e-SKYACTIV輕油電動力，與歐洲相同，不過日規擁有178匹馬力、24.2公斤米扭力，帳面數據比歐洲141匹馬力略高，平均油耗前驅15.2km/L、四驅為14.2km/L。

台灣市場已針對現行款CX-5作最後出清，由於海外目前都只有2.5升動力，在稅金考量下，末代的2.0升CX-5或許是現在入手的好時機。

▲配備豪華感與CX-60不相上下。

新一代CX-5展現比過往更濃厚的科技豪華感，全車系標配LED頭尾燈、10.25吋數位儀錶、12.9吋中央觸控螢幕、無線充電、360度環景、雙前座加熱與L2駕駛輔助系統；中階車型進一步追加電動尾門、駕駛座電動調整、方向盤加熱及HUD抬頭顯示器。

至於頂規版本則升級15.6吋大型觸控螢幕、真皮座椅、副駕駛座電調、前座通風、後座加熱、換檔撥片、Bose音響、感應式電動尾門與ALH智慧頭燈等配備，電動天窗則列為頂規專屬選配項目。