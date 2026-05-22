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勞斯萊斯「最新私人委託訂製休旅車」亮相！國際知名藝術家親手參與

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 汽車正式發表「Black Badge Cullinan by Cyril Kongo」，此為五輛由國際知名跨領域藝術家 Cyril Kongo 親手參與創作的私人委託系列。該項目透過 Rolls-Royce 位於紐約、首爾與古德伍德的私人辦公室策劃，將藝術家的「Kongoverse」美學宇宙完整移植至 Black Badge Cullinan 的車室內部。Rolls-Royce 設計總監 Domagoj Dukec 表示，這項合作回應了一群追求大膽當代藝術的收藏家需求，並以 Black Badge 的叛逆精神作為最佳載體。

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

本次合作的特殊性在於，Cyril Kongo 並非僅提供設計稿，而是實際進駐 Rolls-Royce 古德伍德總部的 Bespoke 部門，與設計師、工程師及工匠共同工作長達六個月。他在廠內擁有專屬創作空間，親自手繪車內所有木飾與星光頂篷。每輛車的內裝採用黑底色搭配四區不同色彩：駕駛座為 Phoenix Red、副駕駛座為 Turchese、後座則為 Forge Yellow 與 Mandarin，並透過縫線、座椅鑲嵌與羔羊毛地毯呈現。

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

Kongo 將星光頂篷視為作品核心，每輛車的頂篷均經由他親手繪製，再與 Bespoke 工程師共同決定 1,344 顆光纖「星星」的位置與顏色。作品中融入想像中的行星、星座，以及受物理學家兄弟影響而加入的量子力學方程式與無限符號。內裝表面處理中心為此準備超過 70 種手工調製的顏料，並首次在車頂篷中納入一顆貫穿整個天棚長度的「流星」，為 Rolls-Royce 創廠首例。

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

每輛 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo 採用藍水晶與黑色雙層烤漆，黑色底漆上疊加含有藍色粒子的透明漆，在光線下呈現深藍色澤。車輛外觀另一亮點為 Rolls-Royce 首次推出的漸層教導線（Gradient Coachline）：左側由 Phoenix Red 漸變至 Forge Yellow，右側則由 Mandarin 漸變至 Turchese，並融入 Kongo 的簽名「tag」圖案。四輪的 23 吋部分拋光黑色合金輪圈後方，分別配置四種不同顏色的煞車卡鉗，與內裝及教導線色系相呼應。

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

Rolls-Royce 表示，五輛 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo 均已分配予全球收藏家，並強調此項目適逢 Black Badge 家族誕生十週年。背景資料指出，Kongo 生於 1969 年，從巴黎塗鴉藝術起步，現已將創作延伸至高階鐘錶、音響系統與飛行器。Rolls-Royce 認為，這項合作反映了街頭藝術正逐漸進入主流拍賣市場與頂級奢侈品領域，成為新世代收藏家關注的投資類別。

當代藝術能量與頂級造車工藝的融合　Rolls-Royce 發表 Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

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關鍵字：Rolls-Royce勞斯萊斯Cullinan庫里南CyrilKongo私人訂製客製化休旅車SUV汽車新車

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