Skoda參與賽車125周年「推最強Fabia特仕版」！馬力強化外觀也更殺

圖文／7Car 小七車觀點

為紀念品牌參與賽車運動屆滿 125 週年，Škoda Auto 正式推出限量版車型 Fabia Motorsport Edition，全球僅生產 125 台。該車型以 Fabia 130 特仕版為基礎，搭載經強化調校的 1.5 TSI evo2 引擎，最高輸出功率達 130 kW，成為Fabia車系有史以來性能最強的量產版本。Škoda 表示，這款車不僅致敬品牌在拉力賽場上的輝煌成就，也將賽車元素融入日常用車之中。

外觀方面，Fabia Motorsport Edition 僅提供 Moon White 金屬烤漆，搭配黑色車頂與黑色立柱，營造出強烈對比視覺效果。前後擾流板與擴散器同樣採用黑色塗裝，並輔以源自現行 Fabia RS Rally2 賽車的專屬貼飾。車頭搭載黑色內框的 Bi-LED 頭燈，腳下配置 18 吋煙燻色 Libra 鋁圈，結合降低車高的懸吊系統，營造出低趴且具攻擊性的姿態。車尾則採用隱藏於擴散器下方的雙出排氣尾管，進一步強化運動氣息。

內裝延續賽車氛圍，前座配備具備整合式頭枕的運動化座椅，側向支撐性優異，並搭配碳纖維紋路飾板。儀表板上鑲有專屬限量編號銘牌，三輻式運動方向盤與編織腳踏墊上則印有「Škoda Motorsport 125」紀念徽飾。前門門檻飾板亦加入賽車旗幟圖騰，打開車門時即能感受到專屬識別。整體設計在保留日常實用性的同時，亦強化收藏價值與品牌賽車歷史的連結。

動力核心為一具經過 Škoda 技術開發部門調校的 1.5 TSI evo2 引擎，工程團隊針對進氣歧管、減震阻尼器與搖臂等組件進行修改，使其在 3,500 轉即可輸出較標準版更高的動力。最大馬力 130 kW 可於 5,000 至 6,000 轉之間產生，峰值扭力 250 Nm 則自 1,500 轉延伸至 4,000 轉。搭配的七速 DSG 變速箱也同步升級，包含提高換檔轉速以獲得更快加速反應，並在 Sport 模式下提供退檔補油與更積極的再加速邏輯。

每位購買 Fabia Motorsport Edition 的車主，將獲得一份專屬禮盒，內容包含由 Škoda Auto 董事會成員簽署的出廠證書、Fabia 125 防護運輸箱、駕駛手套，以及一件獨特收藏品 — 來自 Škoda Fabia RS Rally2 賽車的防滾架部件。Škoda Motorsport 自 2015 年以來，以 Fabia 為基礎打造的 Rally2 賽車已售出超過 750 台，並奪下六座 WRC2 車手冠軍，這款限量版車型正是向這段輝煌歷史致敬。